Τον γύρο των social media κάνει τις τελευταίες ώρες η εικόνα με τις ταμπέλες που τοποθετήθηκαν στις εισόδους του Πεδίου του Άρεως, μεταφράζοντας την ονομασία του κεντρικού άλσους της πόλης σε… «Mars Field». Μετά τις αντιδράσεις, και αφού η είδηση έγινε viral, οι πινακίδες απομακρύνθηκαν από τους αρμόδιους της Περιφέρειας Αττικής.

Οι χρήστες στα social media δεν άργησαν να ανακαλύψουν την ταμπέλα «Mars Field» και αρκετοί έσπευσαν να σχολιάσουν ποικιλοτρόπως τη μετάφραση για το Πεδίον του Άρεως. Κάποιοι διακωμώδησαν το συμβάν, ενώ κάποιοι δεν παρέλειψαν να πετάξουν τα καρφιά τους για όποιον έκανε την μετάφραση και ενέκρινε την τοποθέτηση.

Δείτε ορισμένα από τα σχόλια στο Twitter:

@elonmusk stop working on those rockets ….. you can can have your own Mars field in Athens https://t.co/amzuJF9RpR — konstantinos🏯 (@Ch2Christo) September 28, 2021

Apparently there is a Mars field in the center of Athens, Greece. Beat that @Nasa! https://t.co/IDl97a4jF3 — Stelios M. (@steliosm) September 28, 2021

And almost as bad as "Mars Field" is translating the street name as "King Constantine A".



Also, parks aren't "founded".



Who was contracted to Google Translate this sign, I wonder? https://t.co/6qNKK2tAYA — Damian Mac Con Uladh (@damomac) September 27, 2021

Το Πεδίον του Άρεως μεταφράστηκε με εξωγήινη διάθεση ως Mars Field https://t.co/rLFgJZdOPj — Teta (@tetaiota) September 28, 2021

Πεδίον του Άρεως=Mars field

Δεν καταλαβαίνω Χριστό=I don't understand Christ

Τζάμπα πλήρωνε η μάνα μου Αγγλικά=Free paid my mother English — Γκούglose and his brain drain (@gorgio1973) September 28, 2021

Πώς «χαθήκαμε» στην μετάφραση

Στη Ρωμαϊκή μυθολογία, ήταν πατέρας των αδελφών Ρωμύλου και Ρώμου, ιδρυτών της Ρώμης, άρα όλοι οι Ρωμαίοι ήταν απόγονοι του Μαρς. Με τη διαφορά ότι ο Mars ήταν μυθικός θεός των Ρωμαίων και δεν είχε καμία σχέση με τον Άρη των Αρχαίων Ελλήνων, στον οποίον είναι αφιερωμένο το Πεδίον του Άρεως.

Η σωστή απόδοση της ονομασίας του Πάρκου στα αγγλικά θα ήταν «Pedion tou Areos» ή «Areos Park», αφού στη χώρα μας τα τοπωνύμια αποδίδονται με λατινικούς χαρακτήρες και όχι μεταφράζοντάς τα.

Δείτε αναλυτικά στο παρακάτω βίντεο:

«Pedion tou Areos» ή «Areos Park»

Η σελίδα «Πεδίον του Άρεως – Το πάρκο μας» στο Facebook, σημειώνει για το θέμα που έχει προκύψει με τις νέες πινακίδες: «Εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα, και ειδικότερα στην Αθήνα, οι Αρχές έχουν αποφασίσει – σωστά – να μη μεταφράζονται τα τοπωνύμια, αλλά απλώς να αποδίδονται με λατινικούς χαρακτήρες, ώστε οι ξενόγλωσσοι επισκέπτες να μπορούν να τα βρίσκουν και να τα μαθαίνουν με τα κανονικά, ελληνικά τους ονόματα. Έτσι δεν έχουμε «Constitution Square», αλλά «Plateia Syntagmatos» ή «Syntagma Square».

Η απόδοση του «Πεδίου του Άρεως» θα έπρεπε λοιπόν να ήταν «Pedion tou Areos» ή «Areos Park». Αντ΄ αυτού, κάποιος από την Περιφέρεια Αττικής αποφάσισε, υποθέτουμε από άγνοια, να βάλει στο google translation το «Πεδίον του Άρεως» και να καταλήξει στο εκτρωματικό όνομα «Mars Field», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση, που καταλήγει ως εξής: «Οι δύο θεοί, των Ελλήνων και των Ρωμαίων, έχουν αναλογίες (όπως και η Minerva με την Αθηνά ή η Juno με την Ήρα), αλλά δεν είναι ίδιοι. Δεν αποτελούν… μεταφράσεις ονομάτων. Eίναι «προϊόντα» δύο διαφορετικών πολιτισμών.

Από τα παραπάνω, είναι εμφανές ότι οι πινακίδες στο Πεδίον του Άρεως ‘χαρίζουν’ το Πάρκο μας στον Ρωμαίο θεό και μάλιστα το ονομάζουν… χωράφι (γλωσσικά ‘εγκλήματα’ κάνει το google translation)».

Με πληροφορίες και από MEGA