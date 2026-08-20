Πέλλα: Ηλικιωμένη έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης – Της «άρπαξαν» 15.000 ευρώ και χρυσές λίρες

Το μεγάλο χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ μαζί με 3 χρυσές λίρες κατάφεραν να αποσπάσουν από ηλικιωμένη στην Πέλλα, η οποία έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης και δέχτηκε απειλές.

Για την υπόθεση εξαπάτησης της ηλικιωμένης στην Πέλλα, συνελήφθη ένας άντρας την Τετάρτη (19.08.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, ενώ αναζητούνται οι συνεργοί του. Οι απατεώνες προκειμένου να «αρπάξουν» τα χρήματα της γυναίκας χρησιμοποίησαν ως πρόσχημα την προστασία της από επιτήδειους.

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Σύμφωνα με την Αστυνομία, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου, όταν συνεργός του συλληφθέντα τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και την απείλησε. Στη συνέχεια, μία γυναίκα συνεργός τους επικοινώνησε μαζί της προσποιούμενη την αστυνομικό.

Η γυναίκα – η οποία αναζητείται από της αρχές – ισχυρίστηκε ότι ήθελε να την προστατεύσει από επιτήδειους που απειλούν πολίτες και την έπεισε να συγκεντρώσει όσα χρήματα είχε στο σπίτι της και να τα παραδώσει σε συνεργό της.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν 15.000 ευρώ και τρεις χρυσές λίρες, τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., παρέλαβε ο άνδρας που συνελήφθη.

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Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 930 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ κατασχέθηκε και το αυτοκίνητό του ως μέσο τέλεσης της απάτης.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των συνεργών του, καθώς και για να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Ο άνδρας που συνελήφθη αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει στους πολίτες να μην εμπιστεύονται αγνώστους που τηλεφωνούν προσποιούμενοι διάφορες ιδιότητες, να μην αποκαλύπτουν εάν διατηρούν στο σπίτι χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα και να ενημερώνουν την Αστυνομία ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας εξαπάτησης.