Πέλλα: Νεκρός 51χρονος οδηγός όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του

Σοβαρό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στην Πέλλα, με έναν 51χρονο οδηγό να είναι νεκρός και την 57χρονη συνοδηγό να τραυματίζεται.

Το τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα της Κυριακής (19.04.2026), στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Πολυκάρπης – Όρμας στην Πέλλα.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 51χρονος άνδρας και στο οποίο επέβαινε μια 57χρονη γυναίκα, βγήκε από την πορεία του και ανατράπηκε.

Ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ τραύματα υπέστη και η συνοδηγός. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλμωπίας.