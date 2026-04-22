Πέλλα: Χειροπέδες σε 56χρονο που «έβαλε χέρι» σε 11 παγκάρια

Η συνολική λεία από τις κλοπές εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στα 300 ευρώ
Παγκάρι σε εκκλησία / Eurokinissi

Το αδιανόητο περιστατικό συνέβη στην Πέλλα όταν ένας 56χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς και κατηγορείται για σειρά κλοπών από παγκάρια εκκλησιών.

Ο 56χρονος άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης (21.04.2026), έπειτα από κινητοποίηση της αστυνομίας όταν περίοικοι παρατήρησαν ύποπτες κινήσεις του και ειδοποίησαν τις αρχές. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι λίγη ώρα νωρίτερα είχε εισέλθει σε Ιερό Ναό και είχε αφαιρέσει από το παγκάρι το ποσό των 20 ευρώ, το οποίο βρέθηκε στην κατοχή του και αποδόθηκε στους υπευθύνους του ναού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 56χρονος δεν φαίνεται να δρούσε για πρώτη φορά. Αντιθέτως, σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για τουλάχιστον δέκα ακόμη περιπτώσεις κλοπών από παγκάρια εκκλησιών στην ευρύτερη περιοχή της Πέλλας, οι οποίες φέρονται να έχουν σημειωθεί την τελευταία διετία. Η συνολική λεία του εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στα 300 ευρώ.

Μετά τη σύλληψή του, σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

