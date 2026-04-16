Πέντε τραυματίες σε τροχαίο στην εθνική οδό Λάρισας – Κοζάνης, οι επιβαίνοντες στο ένα από τα δύο αυτοκίνητα πήγαιναν σε κηδεία

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (16.04.2026) στην εθνική οδό Λάρισας – Κοζάνης, στη διασταύρωση με το Αργυροπούλι. Συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα, με απολογισμό πέντε τραυματίες. Σοκάρουν οι φωτογραφίες από τον τόπο του ατυχήματος.

Σύμφωνα με το TirnavosPress.gr, το τροχαίο συνέβη όταν δύο αυτοκίνητα και πιο συγκεκριμένα ένα ΙΧ επιβατικό και ένα αγροτικό όχημα, συγκρούστηκαν, κάτω από αδιευκρίνιστες – μέχρι στιγμής – συνθήκες στη διασταύρωση.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό συνολικά πέντε ατόμων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες για τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο.

Δύο άτομα φέρουν σοβαρότερα τραύματα και τα τρία ελαφρύτερα.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη με περιπολικά του Τμήματος Τυρνάβου και της Τροχαίας Λάρισας.

 

Η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά στο ρεύμα προς Ελασσόνα, προκειμένου να απομακρυνθούν τα διαλυμένα οχήματα και να καθαριστεί το οδόστρωμα από τα συντρίμμια.

Να σημειωθεί ότι οι επιβαίνοντες στο ΙΧ αυτοκίνητο πήγαιναν σε κηδεία στο Βοτανοχώρι.

Η Τροχαία Λάρισας διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ο νους σου ταξιδεύει στο νησί; Τα ταχύπλοα της SEAJETS ξεκίνησαν και σε ταξιδεύουν καθημερινά
Ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλοων φέρνει την καλοκαιρινή διάθεση ακόμα πιο κοντά και σε ταξιδεύει καθημερινά με ασυναγώνιστη ταχύτητα, κορυφαία άνεση, άψογη εξυπηρέτηση και μοντέρνα αισθητική
SEAJETS
