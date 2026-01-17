Πένθος για τον αγροτοσυνδικαλιστή Ρίζο Μαρούδα – Πέθανε ο πατέρας του σε ηλικία 89 ετών

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του προέδρου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζου Μαρούδα, καθώς ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής που έχει «βγει μπροστά» στις τελευταίες κινητοποιήσεις των αγροτών έχασε τον πατέρα του, σε ηλικία 89 ετών.

Σε σχετική ανακοίνωση του ΚΚΕ για την απώλεια του πατέρα του αγροτοσυνδικαλιστή, Ρίζου Μαρούδα, το κόμμα αναφέρει ότι: «Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στον σύντροφο Ρίζο Μαρούδα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, και την οικογένειά του για την απώλεια του πατέρα του, Κυριαζή.

Ο σύντροφος Κυριαζής Μαρούδας γεννήθηκε το 1937 από οικογένεια αγωνιστών. Συμμετείχε στους Λαμπράκηδες και στη συνέχεια έγινε μέλος του ΚΚΕ όπου παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του, έχοντας συμβολή στο εργατικό λαϊκό κίνημα στην περιοχή της Λάρισας και της Αγιάς».