Πέραμα: Άγρια επίθεση από σκυλί δέχθηκε ένας 12χρονος – «Θέλω να τιμωρηθεί ο ιδιοκτήτης του»

Άγρια επίθεση από μεγαλόσωμο σκύλο δέχτηκε ένα 12χρονο παιδί στο Πέραμα και συγκεκριμένα σε σχολείο της περιοχής.

Όλα έγιναν στις 19 Νοεμβρίου σε σχολείο στο Πέραμα, όταν μια μητέρα είχε πάει με το 12χρονο παιδί της για τη συνέλευση γονέων και κηδεμόνων και ο σκύλος επιτέθηκε, παρουσία του ιδιοκτήτη του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σκυλί ήταν δεσποζόμενο και στο παρελθόν έχει επιτεθεί και άλλα άτομα.

Η μητέρα του παιδιού μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα» για τα όσα συνέβησαν.

«Ο κύριος ήταν απαθέστατος. Ήξερε πολύ καλά πώς να ενεργήσει στην περίπτωση που γίνει κάποιο δάγκωμα. Του έλεγα γιατί δεν έχει φίμωτρο στο ζωντανό και δεν μου απαντούσε. Δεν επιτρέπεται εμένα το παιδί μου να είναι τρομοκρατημένο και να πονάει.

Θα κινηθώ νομικά, δεν θα το αφήσω έτσι. Δεν επιθυμώ την ευθανασία του ζωντανού, θέλω να τιμωρηθεί αυτός ο άνθρωπος».