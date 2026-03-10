Περίεργο φαινόμενο στη Βουλιαγμένη: Υποχώρησε η θάλασσα και φάνηκε η στεριά

Το φαινόμενο που ξάφνιασε σήμερα (10.03.2026) το πρωί όποιον πήγε στη παραλία της Βουλιαγμένης, όπου η θάλασσα υποχώρησε και φάνηκε η στεριά.

Το σπάνιο και οπτικά εντυπωσιακό φαινόμενο είχαν την ευκαιρία να αντικρίσουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε παραλία στη Βουλιαγμένη. Η θάλασσα, υποχώρησε σημαντικά, αλλάζοντας εντελώς τη γνώριμη εικόνα του τοπίου.

Η υποχώρηση των υδάτων ήταν τόσο έντονη που η ακτογραμμή μετατοπίστηκε αρκετά μέτρα προς τα μέσα. Στο σημείο που σκάει το κύμα, πλέον δεσπόζουν εκτεθειμένα βράχια, φύκια και τμήματα του αμμώδους βυθού, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο ωκεανό παρά τη γνώριμη εικόνα του Σαρωνικού.

Στο φαινόμενο της άμπωτης οφείλεται αυτή η υποχώρηση, καθώς πρόκειται για μια φυσική διαδικασία. Αν και οι παλίρροιες στη Μεσόγειο δεν είναι συνήθως τόσο μεγάλες όσο σε άλλες θάλασσες, ορισμένοι παράγοντες λειτούργησαν ενισχυτικά:

Ατμοσφαιρική πίεση: Οι έντονες μεταβολές στην πίεση «σπρώχνουν» το νερό μακριά από τις ακτές.

Καιρικές συνθήκες: Οι τοπικοί άνεμοι συνέβαλαν στην περαιτέρω υποχώρηση της στάθμης.

Φυσικός κύκλος: Η συγκεκριμένη φάση της παλίρροιας έφτασε στο αποκορύφωμά της, κάνοντας την υποχώρηση ορατή δια γυμνού οφθαλμού.

Παρόμοια φαινόμενα έχουν αναφερθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, με τους ειδικούς να εξηγούν ότι πρόκειται για μια περιοδική επανάληψη των δυνάμεων της φύσης που σύντομα θα επαναφέρει τη θάλασσα στα κανονικά της επίπεδα, σύμφωνα με τη mixanitouxronou.gr.