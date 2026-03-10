Ελλάδα

Περίεργο φαινόμενο στη Βουλιαγμένη: Υποχώρησε η θάλασσα και φάνηκε η στεριά

Δείτε το «πριν» και το «μετά» στην ακτή - Γιατί συνέβη;
Η παραλία που υποχώρησε στη Βουλιαγμένη
Η παραλία που υποχώρησε στη Βουλιαγμένη / Θανάσης Τσάκος

Το φαινόμενο που ξάφνιασε σήμερα (10.03.2026) το πρωί όποιον πήγε στη παραλία της Βουλιαγμένης, όπου η θάλασσα υποχώρησε και φάνηκε η στεριά.

Το σπάνιο και οπτικά εντυπωσιακό φαινόμενο είχαν την ευκαιρία να αντικρίσουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε παραλία στη Βουλιαγμένη. Η θάλασσα, υποχώρησε σημαντικά, αλλάζοντας εντελώς τη γνώριμη εικόνα του τοπίου.

Η υποχώρηση των υδάτων ήταν τόσο έντονη που η ακτογραμμή μετατοπίστηκε αρκετά μέτρα προς τα μέσα. Στο σημείο που σκάει το κύμα, πλέον δεσπόζουν εκτεθειμένα βράχια, φύκια και τμήματα του αμμώδους βυθού, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο ωκεανό παρά τη γνώριμη εικόνα του Σαρωνικού.

Στο φαινόμενο της άμπωτης οφείλεται αυτή η υποχώρηση, καθώς πρόκειται για μια φυσική διαδικασία. Αν και οι παλίρροιες στη Μεσόγειο δεν είναι συνήθως τόσο μεγάλες όσο σε άλλες θάλασσες, ορισμένοι παράγοντες λειτούργησαν ενισχυτικά:

  • Ατμοσφαιρική πίεση: Οι έντονες μεταβολές στην πίεση «σπρώχνουν» το νερό μακριά από τις ακτές.
  • Καιρικές συνθήκες: Οι τοπικοί άνεμοι συνέβαλαν στην περαιτέρω υποχώρηση της στάθμης.
  • Φυσικός κύκλος: Η συγκεκριμένη φάση της παλίρροιας έφτασε στο αποκορύφωμά της, κάνοντας την υποχώρηση ορατή δια γυμνού οφθαλμού.
Η παραλία στη Βουλιαγμένη
Η παραλία στη Βουλιαγμένη / Θανάσης Τσάκος

Παρόμοια φαινόμενα έχουν αναφερθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, με τους ειδικούς να εξηγούν ότι πρόκειται για μια περιοδική επανάληψη των δυνάμεων της φύσης που σύντομα θα επαναφέρει τη θάλασσα στα κανονικά της επίπεδα, σύμφωνα με τη mixanitouxronou.gr.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
77
56
54
52
49
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καταγγελίες για εργασιακό εκφοβισμό και σκιές στη λειτουργία του ΕΟΔΥ μετά τις παραιτήσεις των μελών του ΔΣ
Τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου διαμαρτύρονταν καθώς, όπως έλεγαν ο ρόλος τους είχε περιοριστεί σημαντικά και σε πολλές περιπτώσεις καλούνταν απλώς να καταθέτουν εισηγήσεις
ΕΟΔΥ
«Θα κινηθούμε νομικά κατά όσων ευθύνονται για τον θάνατό της» λέει ο σύντροφος της καθηγήτριας Αγγλικών που πέθανε από εγκεφαλικό στη Θεσσαλονίκη
«Πριν από τέσσερα χρόνια είχε πάθει ένα ελαφρύ αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο στο ίδιο σημείο που το έπαθε τώρα αλλα το ξεπέρασε και δεν επαναπαύτηκε» δηλώνει στο newsit.gr ο σύντροφος της 57χρονης
Η καθηγήτρια Αγγλικών Σοφία Χρηστίδου που πέθανε από εγκεφαλικό
Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 35χρονος κατηγορείται για τον βιασμό της 5χρονης ανιψιάς του
Στην δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον του αφορά τα αδικήματα του βιασμού, των γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους ή ενώπιον τους και παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας
Συγκέντρωση εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία στην πλατεία Μαβίλη και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών και στο υπουργείο Υγείας, Τετάρτη 19 Μαρτίου 2025. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), πραγματοποίησε εικοσιτετράωρη απεργία στην περιφέρεια και στάση εργασίας στην Αττική, ζητώντας την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Newsit logo
Newsit logo