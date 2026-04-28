Περιφέρεια Αττικής για Προσφυγικά: «Δεν υφίσταται κανένα σενάριο κατεδάφισης, εγκατάλειψης ή εμπορευματοποίησης»

Η Περιφέρεια Αττικής αντιμετωπίζει την αποκατάσταση των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ως μια ολοκληρωμένη αστική και κοινωνική παρέμβαση υψηλής προτεραιότητας, με ισχυρό ιστορικό και κοινωνικό αποτύπωμα για την πόλη. Με στόχο τη διατήρηση, την αποκατάσταση και την ανάδειξη ενός εμβληματικού στοιχείου της συλλογικής μνήμης της Αθήνας, το οποίο ταυτόχρονα αποκτά μια σύγχρονη κοινωνική λειτουργία, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής.

Η Περιφέρεια Αττικής ξεκαθαρίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας δεν πρόκειται να εμπορευματοποιηθούν, να γκρεμιστούν ή να εγκαταλειφθούν – ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον. Αποτελούν ζωντανό κομμάτι της ιστορικής μνήμης της πρωτεύουσας και μόνο ως τέτοιο αντιμετωπίζονται.

Βασική φιλοσοφία του εγχειρήματος είναι να επιστρέψουν τα Προσφυγικά στην κοινωνία ως χώροι κοινωνικής κατοικίας, αξιοπρέπειας και αλληλεγγύης, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας για προσιτή και βιώσιμη στέγαση.

Πρόκειται για μια παρέμβαση που συνδυάζει τον σεβασμό στην ιστορική ταυτότητα του συγκροτήματος με μια σύγχρονη κοινωνική πολιτική, με στόχο να δημιουργηθούν συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης και στήριξης για συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη (οικογένειες / νέοι και ηλικιωμένοι με χαμηλό εισόδημα, άνεργοι που εντάσσονται ξανά στην αγορά εργασίας, συνοδοί ασθενών του «Αγίου Σάββα»).

Τα Προσφυγικά επαναπροσδιορίζονται ως χώροι κοινωνικής κατοικίας και αξιοπρέπειας για το σήμερα

Η Περιφέρεια Αττικής αντιμετωπίζει το έργο αυτό ως μια επένδυση κοινωνικής συνοχής για το παρόν και το μέλλον της πόλης. Τα Προσφυγικά χτίστηκαν για να στεγάσουν ανθρώπους που ξεκινούσαν τη ζωή τους από την αρχή. Σήμερα, με τις ίδιες αξίες, μετατρέπονται σε χώρους κοινωνικής κατοικίας και αξιοπρέπειας, δίνοντας ουσιαστικές απαντήσεις σε σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.

Πρόκειται για μια συνειδητή πολιτική επιλογή: ένας ιστορικός χώρος μετατρέπεται σε ένα ζωντανό παράδειγμα κοινωνικής πολιτικής μέσα στον αστικό ιστό. Τα Προσφυγικά επιστρέφουν εκεί όπου ανήκουν: στην κοινωνία.

Ειδικότερα:

Αντικείμενο & Ιδιοκτησία

•⁠ ⁠Πρόκειται για τις 4 πρώτες πολυκατοικίες (μέρος του συγκροτήματος των Προσφυγικών στη Λ. Αλεξάνδρας) που ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής (πλήρως μεταβιβασμένα και υπό κυριότητα Περιφέρειας) από το ελληνικό δημόσιο.

•⁠ ⁠Συνολικά περιλαμβάνονται 108 διαμερίσματα για χρήση στο σχέδιο (σε πρώτη φάση).

Φιλοσοφία & Σκοπός

•⁠ ⁠Μετατροπή ενός ιστορικού συγκροτήματος με κοινωνική μνήμη σε κοινωνικές κατοικίες.

•⁠ ⁠Θα καλυφθούν στεγαστικές ανάγκες ευάλωτων ομάδων (πολίτες με χαμηλό εισόδημα, χαμηλοσυνταξιούχοι, νέοι 25-39 ετών, άνεργοι με ένταξη σε εργασία κλπ).

•⁠ ⁠Μέρος τους θα χρησιμοποιηθεί για τη φιλοξενία συγγενών ασθενών του νοσοκομείου «Άγιος Σάββας».

•⁠ ⁠Τα Προσφυγικά θα μετατραπούν αποκλειστικά σε κοινωνικές κατοικίες με κοινωνικό πρόσημο.

•⁠ ⁠Δεν υπάρχει καμία πρόθεση και δεν θα υπάρξει καμία μορφή εμπορικής εκμετάλλευσης των χώρων.

Χρηματοδότηση

•⁠ ⁠Έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Αττικής, μέσω του Περιφερειακού ΕΣΠΑ 2021-2027.

•⁠ ⁠Έπειτα από διαβούλευση της Περιφέρειας με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπεται πρόσθετη ενίσχυση με νέα δράση που αφορά την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή & βιώσιμη στέγαση.

•⁠ ⁠Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα ~15 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση, ανακαίνιση & ενεργειακή αναβάθμιση του συγκροτήματος.

•⁠ ⁠Με στοχευμένες ενέργειες ξεπεράστηκαν τα διοικητικά εμπόδια, ξεμπλόκαραν διαδικασίες που για χρόνια παρέμεναν στάσιμες, το έργο ωρίμασε και εξασφαλίστηκε η χρηματοδότησή του μέσω ευρωπαϊκών πόρων.

Λειτουργική Διάθεση & Οφέλη

•⁠ ⁠Αποκατεστημένα διαμερίσματα για:

– Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (εργαζόμενοι με χαμηλό εισόδημα, χαμηλοσυνταξιούχοι, άνεργοι με ένταξη σε εργασία, νέοι).

– Συνοδούς ασθενών του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας».

– Δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις κοινωνικής κατοικίας και ουσιαστικής ένταξης.

⁠Ουσιαστική διαβούλευση με όλους τους φορείς

Θα προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο λύσεις που θα διασφαλίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ασφάλεια όλων. Σε κάθε περίπτωση, η Περιφέρεια Αττικής καθιστά σαφές ότι δεν θα επιτρέψει να μείνει κανείς μόνος, χωρίς τη μέριμνα που απαιτείται για τους ανθρώπους που φιλοξενούνται σήμερα στα Προσφυγικά. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί σταθερή αρχή της διοίκησης και αποτυπώνεται στον συνολικό σχεδιασμό του έργου.

Η υλοποίηση θα γίνει με απόλυτο σεβασμό στα δεδομένα και τη στρατηγική που έχουν παρουσιαστεί στις πρόσφατες συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά.