Περιστέρι: Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ έπεσαν σε αγοραπωλησία λαθραίων τσιγάρων – Οι δράστες κρύφτηκαν στο ψιλικατζίδικο αλλά τελικά συνελήφθησαν

Στην έρευνα που έγινε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3.691 καπνικά προϊόντα 
Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας (2/2/26) στο Περιστέρι όπου αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έκαναν περιπολία και είδαν ύποπτες κινήσεις μέσα σε κατάστημα ψιλικών. 

Πηγαίνοντας για έλεγχοι, οι δύο νεαροί (20 και 22 ετών) που ήταν μέσα καθώς και ένας 46χρονος, έσβησαν τα φώτα και προσπάθησαν να κρυφτούν μέσα στο κατάστημα ψιλικών στο Περιστέρι αλλά τελικά δεν γλίτωσαν τη σύλληψη.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα καθώς όπως διαπιστώθηκε, έκαναν αγοραπωλησίες καπνικών προϊόντων που δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Στο πλαίσιο της έρευνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3.691 καπνικά προϊόντα. 

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

