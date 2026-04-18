Ελλάδα

Περιστέρι: Μεθυσμένος οδηγός έτρεχε με 200χλμ στον Κηφισό, παραβίασε τον μισό ΚΟK

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας, πέρασαν χειροπέδες στον οδηγό καθώς παραβίασε τον μισό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Αστυνομία
Photo / (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Η τρελή πορεία ενός αυτοκινήτου στη Λεωφόρο Κηφισίας οδήγησε στη σύλληψη στο Περιστέρι ενός 46χρονου οδηγού που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο οδηγός, αφού τον ακινητοποίησαν στο Περιστέρι, η Τροχαία διενήργησε έλεγχο με αλκοολόμετρο όπου διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν και υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη 0,37 mg/l.

Το περιστατικό έγινε τις μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Σάββατο (18.04.2026) επί της Λεωφόρου Κηφισού. Ο συλληφθείς εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα άνω των 200 χλμ/ώρα υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 120 χλμ/ώρα και ενεργώντας παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς.

Οι αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. που είδαν τον οδηγό του ΙΧ να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, τον ακολούθησαν με μοτοσυκλέτα και περιπολικό τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας και τον ακινητοποίησαν στην περιοχή του Περιστερίου.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας, πέρασαν χειροπέδες στον οδηγό καθώς παραβίασε τον μισό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σε βάρος του 46χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση ενώ το όχημα του 46χρονου κατασχέθηκε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
176
154
75
67
61
Newsit logo
Newsit logo