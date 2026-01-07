Ελλάδα

Περιστέρι: Στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης περιπτέρου που της το πούλησε

Μαζί με τον ιδιοκτήτη συνελήφθη και ο πατέρας της ανήλικης - Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την 13χρονη στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης (6.1.26) στις Αρχές, όταν μια 14χρονη κοπέλα εντοπίστηκε λιπόθυμη μετά από κατανάλωση αλκοόλ στο κέντρο του Περιστερίου.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι η ανήλικη είχε καταναλώσει αλκοόλ, το οποίο φέρεται να είχε προμηθευτεί από περίπτερο στο Περιστέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, το κορίτσι βρισκόταν μαζί με την παρέα της τη στιγμή που έχασε τις αισθήσεις της.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τόσο ο πατέρας της ανήλικης, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, όσο και ο 52χρονος ιδιοκτήτης του περιπτέρου, για παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα αλκοόλ και καπνού.

