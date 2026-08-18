Πέθανε η Ντανιέλ Λόντερ Ραζή – Το «αντίο» της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη στη «δεύτερη μητέρα» της: «Θα μας λείψεις»

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ντανιέλ Λόντερ Ραζή, μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες της κοσμοπολίτικης Αθήνας, με διαδρομή που ξεκίνησε από τον χώρο της μόδας στο Παρίσι και πέρασε από τον ελληνικό κινηματογράφο. Τη Ντανιέλ Λόντερ Ραζή αποχαιρέτησε με μια λιτή και συγκινητική ανάρτηση η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, αναφερόμενη σε εκείνη ως «δεύτερη μητέρα» της.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη δημοσίευσε στο Instagram δύο φωτογραφίες της Ντανιέλ Λόντερ Ραζή, γράφοντας: «Αναπαύσου εν ειρήνη, δεύτερη μαμά μου. Θα μας λείψεις». Με τον τρόπο αυτό αποχαιρέτησε μια γυναίκα που συνέδεσε το όνομά της με τη χρυσή εποχή της ευρωπαϊκής μόδας, τον ελληνικό κινηματογράφο αλλά και την κοσμική ζωή της Αθήνας των δεκαετιών του ’60 και του ’70.

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Από το Παρίσι και τη Chanel στην Ελλάδα

Κόρη του Βρετανού ηθοποιού Τζον Λόντερ, η Ντανιέλ μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον με έντονο καλλιτεχνικό και κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Στη δεκαετία του ’60 ακολούθησε καριέρα ως μοντέλο και φωτομοντέλο στο Παρίσι, συνεργαζόμενη με σημαντικούς οίκους μόδας της εποχής, μεταξύ των οποίων η Chanel και ο Guy Laroche.

Η παρουσία και το ιδιαίτερο στιλ της την έκαναν ένα από τα πρόσωπα που εξέφραζαν την αισθητική εκείνης της περιόδου. Η ζωή της, ωστόσο, επρόκειτο σύντομα να αλλάξει πορεία, όταν γνώρισε τον Ελληνα επιχειρηματία Φοίβο Ραζή.

Η γνωριμία και ο μεγάλος έρωτας με τον Φοίβο Ραζή

Η πρώτη τους συνάντηση έγινε στη Γαλλική Ριβιέρα. Ο ίδιος ο Φοίβος Ραζής είχε περιγράψει αργότερα στην αυτοβιογραφία του «Η Ζωή μου» τη γνωριμία τους στην Αντίμπ και την εντύπωση που του προκάλεσε η νεαρή τότε μανεκέν.

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Η γνωριμία εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν μεγάλο έρωτα. Μία από τις πρώτες κοινές τους εξορμήσεις ήταν ένα ταξίδι με ανοιχτό αυτοκίνητο από την Αντίμπ στο Μόντε Κάρλο, όπου δείπνησαν στο Hôtel de Paris και στη συνέχεια επισκέφθηκαν το καζίνο.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν και η Ντανιέλ εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, όπου έμελλε να περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της. Απέκτησαν δύο κόρες, ενώ για ένα μεγάλο διάστημα εκείνη επέλεξε να απομακρυνθεί από τη δημόσια ζωή και να αφοσιωθεί στην οικογένειά της.

Ο Φοίβος Ραζής, μία από τις γνώριμες φυσιογνωμίες της κοσμικής Αθήνας της εποχής, είχε και ο ίδιος μια σύντομη σχέση με τον κινηματογράφο, έχοντας υποδυθεί, μεταξύ άλλων, τον Αίγισθο στην «Ηλέκτρα» του Μιχάλη Κακογιάννη το 1962. Εφυγε από τη ζωή το 2007.

Ντανιέλ Λόντερ Ραζή: Οι δύο εμφανίσεις στον ελληνικό κινηματογράφο

Παράλληλα με τη δραστηριότητά της στον χώρο της μόδας, η Ντανιέλ Λόντερ Ραζή πέρασε και από τη μεγάλη οθόνη, πραγματοποιώντας δύο κινηματογραφικές εμφανίσεις.

Το 1962 έπαιξε στην ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη «Μην ερωτεύεσαι το Σάββατο», στο πλευρό του Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Υποδύθηκε μια γοητευτική τυχοδιώκτρια, την οποία ερωτεύεται ο κεντρικός ήρωας. Την ίδια χρονιά, μετά την προβολή της ταινίας, εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού «Εικόνες».

Δέκα χρόνια αργότερα επέστρεψε στον κινηματογράφο με την «Αναζήτησις…» του Ερρίκου Ανδρέου. Στην ταινία υποδύθηκε την Ίριδα, τη ζάπλουτη φίλη της ηρωίδας της Έλενας Ναθαναήλ, με φόντο έναν κόσμο πολυτέλειας και τη Μύκονο των αρχών της δεκαετίας του ’70.

«Αχ, Έλενα, σε παρακαλώ, όχι τόσες ειλικρίνειες» και «Δεν ήρθα στη Μύκονο να μελαγχολήσω» ήταν δύο από τις χαρακτηριστικές ατάκες της. Τα «σπαστά» ελληνικά της και η φυσική κοσμοπολίτικη παρουσία της ταίριαξαν με την αισθητική της ταινίας, η οποία έμελλε να αποκτήσει με τα χρόνια cult χαρακτήρα.

Από τη δημόσια εικόνα στη μητέρα και «μούσα»

Πίσω από την εικόνα του μοντέλου και της κοσμοπολίτισσας υπήρχε, ωστόσο, η πλευρά που η ίδια είχε επιλέξει να θέσει στο επίκεντρο της ζωής της: εκείνη της μητέρας.

Η κόρη της, Αλεξάνδρα, είχε μιλήσει πριν από λίγους μήνες για τη σχέση τους, εξηγώντας ότι η δημόσια εικόνα της Ντανιέλ δεν είχε ποτέ ιδιαίτερη σημασία για την ίδια.

«Για μένα πάντα ήταν η μαμά μου. Δεν με ενδιέφερε αν ήταν όμορφη, άσχημη, στιλάτη ή μη. Δεν με ένοιαζε. Τη λάτρευα και τη λατρεύω για τη φροντίδα και την αγάπη που μας έδινε και τις αρχές με τις οποίες μας μεγάλωσε, την αδελφή μου και εμένα», είχε αναφέρει.

Η Ντανιέλ αποτέλεσε παράλληλα πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία του brand Frenchie της κόρης της. «Η μητέρα μου ενσαρκώνει την ακαταμάχητη φινέτσα και γοητεία που χαρακτηρίζουν κάθε κομμάτι της συλλογής μας», είχε σημειώσει η Αλεξάνδρα.

Μούσα για ανθρώπους της μόδας και, πάνω απ’ όλα, σημείο αναφοράς για την οικογένειά της, η Ντανιέλ Λόντερ Ραζή έζησε μια ζωή που συνέδεσε διαφορετικούς κόσμους: το Παρίσι της υψηλής ραπτικής, τη Γαλλική Ριβιέρα, τον ελληνικό κινηματογράφο και την κοσμοπολίτικη Αθήνα μιας άλλης εποχής.