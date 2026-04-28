Ελλάδα

Πέθανε ο δημοσιογράφος Ιωάννης Μαθιουδάκης σε ηλικία 79 ετών

Σύμφωνα με επιθυμία της οικογένειάς του, η κηδεία του Γιάννη Μαθιουδάκη θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο
ΕΣΗΕΑ
Άποψη των γραφείων της ΕΣΗΕΑ / EUROKΙNISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Δημητρόπουλος

Θλίψη σκόρπισε στον δημοσιογραφικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Ιωάννη Μαθιουδάκη. Όπως έκανε γνωστό η ΕΣΗΕΑ την Τρίτη (28.04.2026), ο έμπειρος δημοσιογράφος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, ο δημοσιογράφος Ιωάννης Μαθιουδάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947.

Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1968, ως αθλητικός ρεπόρτερ στην εφημερίδα «ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ».

Το 1978 ξεκίνησε η μακρά συνεργασία του με την εφημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», αρχικά ως αθλητικός συντάκτης και στη συνέχεια ως συντάκτης ύλης, υπεύθυνος ειδησεογραφικού – πολιτικού ρεπορτάζ και μετέπειτα αρχισυντάκτης.

Τη δεκαετία του ’80 διετέλεσε διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας «ΦΙΛΑΘΛΟΣ» και συνεργάτης των εφημερίδων «ΒΡΑΔΥΝΗ», «ΕΛΛΑΔΑ», «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» και «ΑΘΗΝΑΪΚΗ».

Το 1980, ορμώμενος από τη βαθιά αγάπη του για την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Μήλο, ανέλαβε τη διεύθυνση της εφημερίδας «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ», έως το τέλος της ζωής του.

Ο Ιωάννης Μαθιουδάκης υπήρξε, επίσης, στέλεχος και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Μαχητικός, ευθύς και ανεπιτήδευτος, ανυποχώρητος, δριμύς και καυστικός, ο Ιωάννης Μαθιουδάκης θα παραμείνει στη μνήμη όλων όσων συνεργάστηκαν μαζί του.

Είχε αναπτύξει έντονη συνδικαλιστική δράση, καθώς υπήρξε εκπρόσωπος των συντακτών της εφημερίδας «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, χωρίς, ωστόσο, ποτέ να πάψει να αγωνίζεται και να συνδικαλίζεται υπέρ του κυκλαδικού Τύπου, που τόσο στήριξε με τη δράση και τη στάση του καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τους οικείους του και αποχαιρετά τον εκλιπόντα συνάδελφο, που αφιέρωσε τη ζωή του εξίσου στον αθηναϊκό αλλά και τον επαρχιακό Τύπο.

Σύμφωνα με επιθυμία της οικογένειάς του, η κηδεία του Ιωάννη Μαθιουδάκη θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
78
73
71
55
48
Newsit logo
Newsit logo