Πέτρος Φιλιππίδης: Αναβλήθηκε η εκδίκαση της μήνυσης για ψευδή κατάθεση σε βάρος της πρώτης καταγγέλλουσας

Ο Πέτρος Φιλιππίδης επιχείρησε προ ημερών να περάσει στην αντεπίθεση με μήνυση σε βάρος της πρώτης καταγγέλλουσας, που τον είχε καταγγείλει για βιασμό. Για τη συγκεκριμένη καταγγελία, ο ηθοποιός αθωώθηκε. Καταδικάστηκε όμως, για δύο απόπειρες βιασμού: μία το 2010, σε χώρο θεάτρου και μία το 2014, εντός αυτοκινήτου στο Παλαιό Ψυχικό.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε το πρωί για τις 17 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο Πέτρος Φιλιππίδης έφτασε στα δικαστήρια, συνοδευόμενος από την σύζυγό του. Πέρασε στα ενδότερα από την πίσω είσοδο, προφανώς για να αποφύγει κάμερες και δημοσιογράφους.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ζητήθηκε να οριστεί νέα ημερομηνία εκδίκασης καθώς η κ. Πακιρτζιδου απουσίαζε λόγω ασθένειας και ο κ. Δημητρακοπουλος λόγω εκδίκασης άλλων υποθέσεων κακουργηματικού χαρακτήρα που εκπροσωπεί.

Η πλευρά της καταγγέλλουσας, η οποία ήταν παρούσα στο δικαστήριο, έδειξε να διαφωνεί με αυτή την πρόταση και επέμεινε στην εκδίκαση της υπόθεσης. Η έδρα μετά από αρκετή συζήτηση και σκέψη αποφάσισε να οριστεί νέα ημερομηνία εκδίκασης.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο ηθοποιός σκοπεύει να προσφύγει στον Άρειο Πάγο, συνεχίζοντας τον νομικό αγώνα για την αθώωσή του. Όπως είχε αναφέρει στο παρελθόν ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο Πέτρος Φιλιππίδης φιλοξενείται σε σπίτι συγγενή του, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο ακίνητο που νοίκιαζε το καλοκαίρι. Ο ηθοποιός περιμένει να βγει η σύνταξή του, πριν οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του.