Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Πετρούπολη: 13χρονη έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού και ληστείας – Συνελήφθη ο 31χρονος δράστης

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε και κατάφερε να συλλάβει τον δράστη λίγο αργότερα
iStock

Έναν ζωντανό εφιάλτη έζησε μια 13χρονη το μεσημέρι της Δευτέρας (12/1/2026) στην Πετρούπολη η οποία έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού και ληστείας από έναν 31χρονο Αιγύπτιο.

Όλα ξεκίνησαν στις 14:30 περίπου το μεσημέρι της Δευτέρας όταν η ανήλικη βρισκόταν στο τέρμα της γραμμής των λεωφορείων, στη στάση της οδού Μετεώρων στην Πετρούπολη, όταν ξαφνικά της επιτέθηκε ένας 31χρονος, ο οποίος τη θώπευσε και την έριξε στο έδαφος με σκοπό να τη βιάσει.

Για καλή της τύχη εκείνη τη στιγμή πέρασε ένας άνδρας από το σημείο, ο οποίος έβαλε τις φωνές, με αποτέλεσμα ο δράστης να τρομάξει και να τραπεί σε φυγή, αφού πρώτα έκλεψε το κινητό της ανήλικης.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία και άντρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν λίγο πριν από τις τρεις το μεσημέρι τον δράστη στην ευρύτερη περιοχή, τον οποίον ακινητοποίησαν και συνέλαβαν.

Ο δράστης οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα βιασμού και ληστείας ανήλικης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
142
101
92
85
78
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αλλάζουν οι κατηγορίες των 22χρονων για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - «Μπήκε στο κάμπινγκ αλλά δεν πυροβόλησε»
Ο 22χρονος φερόμενος συνεργός, κατηγορείται για φυσική αυτουργία του εγκλήματος και σύμφωνα με τον δικηγόρο του στην συμπληρωματική απολογία του θα επιμείνει πως δεν πυροβόλησε αυτός τα θύματα στο κάμπινγκ
Ο 22χρονος φερόμενος συνεργός που πλέον κατηγορείται για φυσική αυτουργία του στυγερού εγκλήματος στη Φοινικούντα
«Κάποιος τον ξαναχτύπησε, δεν πέθανε από τα πρώτα χτυπήματα» αποκαλύπτει φίλος του 17χρονου που δολοφονήθηκε στις Σέρρες
«Σηκώθηκε και περπατούσε κανονικά, έπεσαν τέσσερις ή πέντε μπουνιές αλλά κάποιοι τον ξαναχτύπησαν δεν γίνεται να μην τους βρουν» λέει φίλος δράστη και θύματος
Σέρρες
Newsit logo
Newsit logo