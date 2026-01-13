Πετρούπολη: 13χρονη έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού και ληστείας – Συνελήφθη ο 31χρονος δράστης

Έναν ζωντανό εφιάλτη έζησε μια 13χρονη το μεσημέρι της Δευτέρας (12/1/2026) στην Πετρούπολη η οποία έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού και ληστείας από έναν 31χρονο Αιγύπτιο.

Όλα ξεκίνησαν στις 14:30 περίπου το μεσημέρι της Δευτέρας όταν η ανήλικη βρισκόταν στο τέρμα της γραμμής των λεωφορείων, στη στάση της οδού Μετεώρων στην Πετρούπολη, όταν ξαφνικά της επιτέθηκε ένας 31χρονος, ο οποίος τη θώπευσε και την έριξε στο έδαφος με σκοπό να τη βιάσει.

Για καλή της τύχη εκείνη τη στιγμή πέρασε ένας άνδρας από το σημείο, ο οποίος έβαλε τις φωνές, με αποτέλεσμα ο δράστης να τρομάξει και να τραπεί σε φυγή, αφού πρώτα έκλεψε το κινητό της ανήλικης.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία και άντρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν λίγο πριν από τις τρεις το μεσημέρι τον δράστη στην ευρύτερη περιοχή, τον οποίον ακινητοποίησαν και συνέλαβαν.

Ο δράστης οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα βιασμού και ληστείας ανήλικης.