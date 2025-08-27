Πήλιο: Ναυαγοσώστριες χρησιμοποίησαν σκουπόξυλα, μαξιλάρια, κορδόνια για να παράσχουν πρώτες βοήθειες σε τραυματισμένο άνδρα

Δύο ναυαγοσώστριες, μαζί με γιατρό, νοσηλεύτρια που έτυχε να βρίσκονται στο σημείο, αλλά και κατοίκους στην περιοχή Κεραμίδι Μαγνησίας, στο Πήλιο, επιστρατεύτηκαν στο πλαίσιο επιχείρησης που στήθηκε υπό βροχή, για την παροχή πρώτων βοηθειών σε 68χρονο άνδρα που τραυματίστηκε σοβαρά.

Οι δύο ναυαγοσώστριες, Μαρία Ραφαηλίδη και Ιωάννα Καρτσιώτη, μαζί με την γιατρό, τη νοσηλεύτρια και τους κατοίκους της περιοχής, έδωσαν αγώνα προκειμένου να σταματήσουν την ακατάσχετη αιμορραγία στον 68χρονο τραυματία, χρησιμοποιώντας… σκουπόξυλα, μαξιλάρια από καρέκλες ταβέρνας, μπλούζες, πλαστικές σακούλες, ακόμη και κορδόνια από παπούτσια.

Μιλώντας στην εφημερίδα «Ταχυδρόμος», η ναυαγοσώστρια Μαρία Ραφαηλίδη, περιέγραψε την επιχείρηση που στήθηκε στο Κεραμίδι το περασμένο Σάββατο (23/08/2025), όταν λίγο μετά τις 11 το βράδυ, στην περιοχή ξέσπασε βροχή με αποτέλεσμα να «χαλάσει» το πανηγύρι και ο κόσμος να αρχίσει να φεύγει.

Ο 68χρονος γλίστρησε στο καλντερίμι, έπεσε και έσπασε το πόδι του, στο ύψος της κνήμης. Το δέρμα του ποδιού σκίστηκε και άρχισε να αιμορραγεί.

Γιατρός και νοσηλεύτρια που βρίσκονταν τυχαία στο πανηγύρι έσπευσαν να του προσφέρουν πρώτες βοήθειες, ενώ ειδοποιήθηκαν και οι δύο ναυαγοσώστριες.

Για να μπορέσουν να σταθεροποιήσουν το πόδι του άτυχου άνδρα, χρησιμοποιήθηκε αυτοσχέδιος νάρθηκας με σκουπόξυλο, μαξιλάρι και κορδόνια από παπούτσια.

«Το πρώτο που έπρεπε να κάνουμε ήταν να σταματήσουμε την αιμορραγία. Ο τραυματισμένος άντρας έχανε μεγάλη ποσότητα αίματος. Ζήτησα ένα πανί να βάλω πάνω στην πληγή. Μου έφεραν μία μπλούζα και έδεσα το τραύμα με πλαστική σακούλα. Ζήτησα ένα ξύλο. Μου έφεραν κοντάρι από σκούπα, ένα μαξιλάρι από καρέκλα της ταβέρνας και πήρα τα κορδόνια από τα παπούτσια που φορούσε ο τραυματίας και έκανα έναν αυτοσχέδιο νάρθηκα,» περιέγραψε στην εφημερίδα «Ταχυδρόμος» η ναυαγοσώστρια Μαρία Ραφαηλίδη.

Κλήθηκε το ΕΚΑΒ όμως το σημείο ήταν δύσβατο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με τα χέρια από έξι συγχωριανούς τους μέσα στο καλντερίμι, προκειμένου να τον παραλάβει ασθενοφόρο.

Χρησιμοποιήθηκε ακόμα και ομπρέλα θαλάσσης προκειμένου ο άτυχος άνδρας να προστατευτεί από τη δυνατή βροχή.

Η επιχείρηση διήρκησε σχεδόν μία ώρα μέχρι ο τραυματίας να παραληφθεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ταχυδρόμος», ο μοναδικός αγροτικός γιατρός που στελεχώνει το ιατρείο στο Κεραμίδι, βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια, μετά από χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε και η θέση παραμένει κενή την τελευταία τουλάχιστον εβδομάδα.