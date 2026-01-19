Πλακιάς σε Δεληβοριά για Καρυστιανού: «Η ζημιά έγινε και έχεις μεγάλο μερίδιο ευθύνης»

«Φωτιά» έχει βάλει η Μαρία Καρυστιανού με τη δήλωσή της σχετικά με τις αμβλώσεις, ότι είναι ζήτημα «προς δημόσια διαβούλευση». Στην αντιπαράθεση ενεπλάκησαν, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Πλακιάς και ο τραγουδοποιός Φοίβος Δεληβοριάς.

Η Μαρία Καρυστιανού προκάλεσε σάλο με τη φράση πως το δικαίωμα στις αμβλώσεις πρέπει να τεθεί σε δημόσιο διάλογο.

Μεταξύ εκείνων που αντέδρασαν ήταν και ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο οποίος τάχθηκε κατά της άποψης Καρυστιανού.

Ωστόσο ο Νίκος Πλακιάς καταλογίζει στον δημοφιλή καλλιτέχνη μερίδιο ευθύνης για όσα έγιναν μετά τη μεγάλη συναυλία για τα Τέμπη στο Καλλιμάρμαρο, τονίζοντας πως «η ζημιά έγινε, Φοίβο, και είναι ανυπολόγιστη».

Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που βρήκαν τραγικό θάνατο στα Τέμπη, απαντώντας κάτω από ανάρτηση του Φοίβου Δεληβοριά, ο οποίος καταδίκαζε την άποψη της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μίλησε για ευθύνες των καλλιτεχνών που συμμετείχαν στη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, κάνοντας λόγο για «εμπόδια» που γεννήθηκαν μετά από αυτό το γεγονός.

«Εσύ δεν ήσουν Φοίβο Δεληβοριά τότε που σας είπα να μην κάνετε την συναυλία γιατί δεν θα έχει καλά αποτελέσματα αυτή η κίνηση; Έχεις πολύ μεγάλο μερίδιο, όπως και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που συμμετείχαν τότε, για όλο αυτό που δημιουργήσατε με τα έσοδα αυτής της συναυλίας. Και δεν εννοώ ότι δημιουργήσατε την πολιτικό Μαρία, αλλά τα νομικά εμπόδια που βρέθηκαν στον δρόμο μας και τα οποία γίνανε με χρήματα που μαζέψατε εσείς.

Τριάντα υπογραφές συγγενών σας προσκομίσαμε τότε και θυμάμαι που είπες: ”εγώ θα τραγουδήσω έστω και μόνος μου για την Μαρία”. Δεν ξεχνάμε. Και τώρα λες ότι είσαι δίπλα μας. Η ζημιά έγινε Φοίβο και είναι ανυπολόγιστη».

Φοίβος Δεληβοριάς: «Δεν θέλω να γίνομαι μπροστάντζα σε πράγματα με τα οποία διαφωνώ»

Απαντώντας στο σχόλιο του Νίκου Πλακιά για τον ίδιο, ο Φοίβος Δεληβοριάς ξεκαθάρισε αρχικά πως εξακολουθεί να στηρίζει όλους τους συγγενείς των Τεμπών.

Ωστόσο αναφερόμενος και πάλι στην άποψη που διατύπωσε η Μαρία Καρυστιανού για τις αμβλώσεις ο Φοίβος Δεληβοριάς υπογράμμισε πως «δεν θέλω όμως να γίνομαι μπροστάντζα σε πράγματα με τα οποία διαφωνώ και τα αντιμάχομαι από μικρό παιδάκι».