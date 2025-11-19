ΠΟΕΔΗΝ: 1.300 κακοποιημένα παιδιά με εισαγγελική εντολή στα νοσοκομεία – 400 στα δύο Παίδων

«Παρκαρισμένα» στα νοσοκομεία της χώρας βρίσκονται σήμερα 1.300 κακοποιημένα παιδιά, σύμφωνα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, τα οποία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας την Τετάρτη (19.11.2025).

Οι σοκαριστικοί αριθμοί για τα κακοποιημένα παιδιά ζουν στα ελληνικά νοσοκομεία μετά από εισαγγελική εντολή, όπως σημειώνει η ΠΟΕΔΗΝ.

Σήμερα Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακοποίησης Παιδιών, και τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι πρέπει να υπάρξει άμεση δράση από τις αρχές.

«400 κακοποιημένα παιδιά με εισαγγελική εντολή φιλοξενήθηκαν φέτος στα δύο νοσοκομεία Παίδων της Αθήνας, Αγλαΐα Κυριακού και Αγία Σοφία. 1.300 κακοποιημένα παιδιά βρέθηκαν φέτος ”παρκαρισμένα” με εισαγγελική εντολή στα νοσοκομεία της χώρας. Το κράτος κοινωνικής προστασίας απών. Μεγάλη έλλειψη θέσεων φιλοξενίας σε προνοιακές μονάδες», αυτά συνοψίζει στην ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος.

Η ημέρα αυτή έχει στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης σε όλες τις μορφές της (σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική, παραμέληση).

«Στη χώρα μας δεν θα πρέπει να αισθανόμαστε ευτυχείς με την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης. Το μαρτυρούν καθημερινά τα δεκάδες παρκαρισμένα κακοποιημένα παιδιά που βρίσκονται στα νοσοκομεία της χώρας, τα οποία αποτελούν όνειδος για το κράτος κοινωνικής προστασίας και γροθιά στο στομάχι για την κοινωνία μας», προσθέτει.

«Έρχονται κακοποιημένα από κάθε είδους κακοποίηση με εισαγγελική εντολή στα παιδιατρικά νοσοκομεία και τις παιδιατρικές κλινικές των γενικών Νοσοκομείων για εξετάσεις. Διαπιστώνουμε ότι είναι καλά στην υγεία τους και όμως παραμένουν στα νοσοκομεία για μεγάλο χρονικό διάστημα ελλείψει προνοιακών μονάδων. Έχουμε παιδιά από το καλοκαίρι, από τον Σεπτέμβριο, παιδιά που κλείνουν ή ξεπερνάνε τον ένα χρόνο φιλοξενίας. Έχουμε παιδιά με παραβατική συμπεριφορά διαπιστωμένη από τις εισαγγελικές αρχές», τονίζει ο κ. Γιαννάκος.

Κλειστές θέσεις στις προνοιακές δομές λόγω έλλειψης προσωπικού

Φιλοξενούνται χρήστες 14 χρονών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ανήλικα κορίτσια 13, 14 ετών που φεύγουν τη νύχτα και επιστρέφουν πίσω με την αστυνομία από κακόφημα στέκια. Νοσηλεύονται βαριά κακοποιημένα, τα οποία χάνουν τη ζωή τους από τις μητέρες τους ή κακοποιημένα σεξουαλικά.

Σοκάρει το πλήθος των κακοποιημένων παιδιών που «παρκάρονται» στα νοσοκομεία. «Σήμερα πάνω από 70 κακοποιημένα παιδιά βρίσκονται ”παρκαρισμένα” στα νοσοκομεία της χώρας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι αποδεκατισμένες κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων συναντούν τείχος στη προσπάθεια εξεύρεσης προνοιακών μονάδων για τη φιλοξενία των κακοποιημένων παιδιών», προσθέτει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Παραμένουν στα νοσοκομεία πολλούς μήνες διαταράσσοντας τη λειτουργία των νοσοκομείων, στερούν από πραγματικά άρρωστα παιδιά κρεβάτια και για τα ίδια είναι χαμένος χρόνος που τα σημαδεύει σε όλη τους τη ζωή. Κακοποιούνται και πάλι από την ανεπάρκεια των προνοιακών μονάδων φιλοξενίας. «Η παραμονή τους στα νοσοκομεία είναι χαμένος χρόνος. Εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά χωρίς να φταίνε», εξηγεί ο κ. Γιαννάκος.

«Διακόπτουν σχολεία, φροντιστήρια, δραστηριότητες. Το κυριότερο όλων τα νοσοκομεία δεν μπορούν να προωθήσουν προγράμματα υιοθεσίας και αναδοχής. Αυτό είναι δουλειά των προνοιακών μονάδων. Θέσεις φιλοξενίας σε δημόσιες προνοιακές μονάδες που ανήκουν στο Υπουργείο κοινωνικής συνοχής και οικογένειας δεν υπάρχουν. Οι προνοιακές μονάδες δυστυχώς έχουν εκατοντάδες θέσεις κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού».

«Ταυτόχρονα οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που λειτουργούν προνοιακές δομές φιλοξενίας και λαμβάνουν πακτωλό χρημάτων από δωρεές, εθνικούς και κοινοτικούς πόρους ασχολούνται μόνο με τις περιπτώσεις κακοποίησης που απασχολούν τη δημοσιότητα», υποστηρίζει ο ίδιος.

Αναλυτικά τα στοιχεία από τα νοσοκομεία

Ο αριθμός των κακοποιημένων παιδιών που φιλοξενήθηκαν φέτος στα νοσοκομεία «τρομάζουν» και αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος.

Στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής Παίδων Αγίας Σοφίας και Αγλαΐα Κυριακού φιλοξενήθηκαν φέτος από 1 Ιανουαρίου 2025 έως σήμερα 400 κακοποιημένα παιδιά με εισαγγελική εντολή. 173 στο Αγλαΐα Κυριακου και 227 παιδιά στο Παίδων Αγίας Σοφίας. Σήμερα στα δύο αυτά νοσοκομεία βρίσκονται 26 κακοποιημένα παιδιά με εισαγγελική εντολή επι μακρόν. Στα δύο αυτά νοσοκομεία Παίδων έχασαν τη ζωή τους παιδιά από κακοποίηση που υπέστησαν από γονείς, όπως απεδείχθη στα δικαστήρια.

Στο Παίδων Πεντέλης φιλοξενήθηκαν φέτος 65 κακοποιημένα παιδιά με εισαγγελική εντολή και σήμερα φιλοξενούνται 7.

Στο Παιδιατρικό νοσοκομείο Καραμανδάνειο Πάτρας φιλοξενήθηκαν φέτος 93 κακοποιημένα παιδιά με εισαγγελική εντολή. Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ρίου φιλοξενήθηκαν 13 κακοποιημένα παιδιά με εισαγγελική εντολή. Επίσης επισκέφθηκαν για φροντίδα το νοσοκομείο και καταγγέλθηκε από τους γιατρούς κακοποίηση σε 59 παιδιά. Ετοιμάζεται προς λειτουργία στο Νοσοκομείο Ρίο ειδικό ιατρείο για κακοποιημένα παιδιά.

Στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται 5 κακοποιημένα παιδιά με εισαγγελική εντολή και συνολικά φέτος φιλοξενήθηκαν 20 με εισαγγελική εντολή.

Στο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης φιλοξενήθηκαν 15 παιδιά με εισαγγελική εντολή εφέτος.

Στο ΑΧΕΠΑ φιλοξενήθηκαν φέτος 12 με εισαγγελική εντολή.

«Στο νοσοκομείο Ζακύνθου είχαμε τη φιλοξενία με εισαγγελική εντολή ανηλίκου κοριτσιού από βιασμό που το απήγαγε ο βιαστής πατέρας και βρέθηκαν κατηγορούμενοι στο κρατητήριο οι νοσηλευτές της παιδιατρικής κλινικής.

Το ίδιο και με τον πατέρα παλαιοχριστιανό που απήγαγε το παιδί του από το Νοσοκομείο Αλεξάνδρας».

Σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας οι φιλοξενίες παιδιών κρατάνε μήνες. Συνολικά, στα νοσοκομεία της χώρας εφέτος για τους 10 μήνες φιλοξενήθηκαν με εισαγγελική εντολή στα νοσοκομεία περί τα 1.200 κακοποιημένα παιδιά. «Πολλά εξ αυτών ανακαλύφθηκαν ότι κακοποιήθηκαν από το προσωπικό των νοσοκομείων», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

«Δυστυχώς ο αριθμός αυξάνεται χρόνο με το χρόνο γιατί δεν λαμβάνονται μέτρα πρόληψης στη κοινότητα. Στις 20/11 είναι η Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Παιδιών. Ας διορθώσουμε τη κατάσταση σε επίπεδο πρόληψης, φιλοξενίας σε προνοιακές δομές, επανένταξης στη κοινωνία. Τα νοσοκομεία δεν είναι χώροι φύλαξης των κακοποιημένων παιδιών. Μέτρα τώρα πρόληψης και λειτουργία περισσότερων θέσεων φιλοξενίας στις προνοιακές μονάδες με τις απαραίτητες προσλήψεις προσωπικού», καταλήγει ο κ. Γιαννάκος

πηγή: Iatropedia.gr