ΠΟΕΔΗΝ: 1650 ανήλικοι στα νοσοκομεία λόγω αλκοόλ – Αυξάνονται οι εισαγωγές παιδιών έως 16 ετών

Εξαιρετικά ανησυχητική εικόνα για την κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους στην Ελλάδα, αποτυπώνουν τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η ΠΟΕΔΗΝ για το 2025 και το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, 1.000 παιδιά έως 16 ετών προσήλθαν στα νοσοκομεία το 2025 έπειτα από χρήση αλκοόλ, ενώ μέσα στους πρώτους έξι μήνες του 2026 καταγράφηκαν 650 περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από την ίδια αιτία.

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Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, υπενθυμίζει ότι μετά τον θάνατο ανήλικης στο Γκάζι (25 Οκτωβρίου 2025), είχε δημοσιοποιήσει στοιχεία για παιδιά που καταλήγουν στα νοσοκομεία έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ, νοθευμένου ή μη.

Ωστόσο, όπως αναφέρει, παρά τη σοβαρότητα των περιστατικών και τη δημοσιότητα που παίρνουν, δεν υπάρχει η αναγκαία κινητοποίηση από την οικογένεια, την κοινωνία και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Η ΠΟΕΔΗΝ, επανέρχεται τώρα με νεότερα στοιχεία, τα οποία, όπως επισημαίνει, δείχνουν ότι το πρόβλημα όχι μόνο παραμένει, αλλά τα περιστατικά αυξήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

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1.000 παιδιά στα νοσοκομεία μέσα στο 2025

Τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, ανήλικους έως 16 ετών, οι οποίοι αντιμετωπίζονται στα παιδιατρικά τμήματα γενικών νοσοκομείων και στα παιδιατρικά νοσοκομεία.

Το 2025, σύμφωνα με την ανακοίνωση, 1.000 παιδιά χρειάστηκαν νοσοκομειακή φροντίδα μετά από χρήση αλκοόλ. Καταγράφηκαν και θάνατοι, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ευτυχώς πολύ λίγοι, ενώ ορισμένα παιδιά χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή σε κλινικές. Οι περισσότερες περιπτώσεις αντιμετωπίστηκαν στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.

Από το σύνολο των περιστατικών του 2025, 400 παιδιά προσήλθαν στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής, το Παίδων «Η Αγία Σοφία» και το Παίδων «Π. & Α. Κυριακού».

Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ακόμη ότι αρκετά παιδιά δηλώνουν πως είχαν καταναλώσει πολύ μικρή ποσότητα αλκοόλ, ενώ η κατάσταση της υγείας τους, σύμφωνα με την εκτίμηση που μεταφέρει η ανακοίνωση, δημιουργεί υποψίες για κατανάλωση νοθευμένων ποτών.

650 περιστατικά μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026

Η εικόνα δεν φαίνεται να βελτιώνεται το 2026. Αντίθετα, παρά τον θόρυβο που προκλήθηκε από τα προηγούμενα περιστατικά, ο αριθμός των ανήλικων που φτάνουν στα νοσοκομεία αυξήθηκε.

Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, 650 παιδιά έως 16 ετών επισκέφθηκαν τα επείγοντα παιδιατρικών τμημάτων και παιδιατρικών νοσοκομείων με οξεία δηλητηρίαση έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ, νοθευμένου ή μη, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Από αυτά, 250 περιστατικά καταγράφηκαν στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής, το Παίδων «Η Αγία Σοφία» και το Παίδων «Π. & Α. Κυριακού».

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, αυξάνονται σημαντικά οι προσελεύσεις ανήλικων στα περιφερειακά νοσοκομεία, με την Κρήτη να βρίσκεται πρώτη σε αριθμό περιστατικών. Η ανακοίνωση συνδέει την εικόνα αυτή και με τα πανηγύρια που πραγματοποιούνται το καλοκαίρι στην περιφέρεια.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι στα επείγοντα φτάνουν παιδιά που έχουν καταναλώσει αλκοόλ σε μεγάλες παρέες σε πλατείες, έχοντας προηγουμένως προμηθευτεί τα ποτά από περίπτερα ή σούπερ μάρκετ. Έχουν καταγραφεί ακόμη και περιστατικά ανήλικων που προσήλθαν μεθυσμένοι σε ώρες σχολείου και είχαν μπουκάλια αλκοόλ στις τσάντες τους.

«Τα αφήνουν έξω από τα μαγαζιά»

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζονται ορισμένοι ανήλικοι όταν καταρρέουν μετά την κατανάλωση αλκοόλ μέσα σε μπαρ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ανήλικοι που χάνουν τις αισθήσεις τους μεταφέρονται έξω από τα καταστήματα και στη συνέχεια ειδοποιείται το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες, όπως αναφέρεται, φτάνουν και βρίσκουν τα παιδιά λιπόθυμα στο πεζοδρόμιο, άλλοτε μαζί με την παρέα τους και άλλοτε μόνα.

«Τον τραβάνε σαν σκουπίδι και τον αφήνουν έξω από το μαγαζί», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η ζωή των παιδιών προκειμένου οι υπεύθυνοι να αποφύγουν τις συνέπειες. Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά αυστηρή αντιμετώπιση των καταστημάτων που σερβίρουν αλκοόλ σε ανήλικους και θέτει ζήτημα ουσιαστικών ελέγχων.

Γονείς αποφεύγουν το νοσοκομείο

Ένα ακόμη πρόβλημα που επισημαίνεται είναι ότι ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος από εκείνον που καταγράφεται στα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, υπάρχουν γονείς που αποφεύγουν να μεταφέρουν στο νοσοκομείο ένα ανήλικο παιδί που έχει μεθύσει, επειδή ενημερώνεται η αστυνομία και μπορεί να υπάρξουν ποινικές συνέπειες. Όπως αναφέρεται, ορισμένοι ζητούν τηλεφωνικές οδηγίες, απευθύνονται σε ιδιώτες γιατρούς ή επιχειρούν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό στο σπίτι.

Η ΠΟΕΔΗΝ χαρακτηρίζει την τελευταία επιλογή ιδιαίτερα επικίνδυνη για ένα παιδί που πάσχει από οξεία δηλητηρίαση από αλκοόλ.

Παράλληλα, ζητά αυστηρότερους ελέγχους στη διάθεση αλκοόλ σε ανήλικους, τόσο στα καταστήματα διασκέδασης όσο και κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων και πανηγυριών στην περιφέρεια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει και στον ρόλο της οικογένειας και του σχολείου. Η συζήτηση με τα παιδιά για τους κινδύνους από την κατανάλωση αλκοόλ χαρακτηρίζεται επιβεβλημένη, ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δάσκαλοι και καθηγητές θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην ενημέρωση και τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών.

«Είναι επικίνδυνο για τη ζωή τους», καταλήγει η ΠΟΕΔΗΝ.

πηγή: Iatropedia.gr