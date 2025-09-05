Ποιος είναι ο 17χρονος που άρπαζε μωρά – Η διαταραχή που έχει και τι είπε ο πατέρας του στην Αστυνομία

Δύο μωρά, ένα από την Ομόνοια και ένα από τον Πειραιά, κατάφερε να αρπάξει μέσα σε 4 μήνες ο 17χρονος που πριν από λίγο καιρό έβγαινε στα ΜΜΕ με αφορμή την υπόθεση ασέλγειας σε 14χρονη από καθηγητή στον Άλιμο ενώ είχε συλληφθεί, γιατί έκανε τον ελεγκτή -ενώ φυσικά δεν ήταν- μέσα σε λεωφορείο.

Τον περασμένο Μάιο, ο 17χρονος έκανε την πρώτη αρπαγή βρέφους από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια και ένα μήνα μετά συνελήφθη για τους ελέγχους που έκανε μέσα σε λεωφορείο. Προχθές κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να διαφεύγει με ένα μωρό από τον Πειραιά και να το παρατάει ολομόναχο στο Κουκάκι. Όλα όμως είχαν ξεκινήσει τον περασμένο Ιανουάριο όταν ο ίδιος έδινε συνέντευξη για το κατηγορούμενο καθηγητή στον Άλιμο.

Ο 17χρονος που χθες (4/9/25) φέρεται να ομολόγησε τις αρπαγές δύο βρεφών, εμφανιζόταν τότε ως πρώην μαθητής του 52χρονου καθηγητή και δήλωνε αδικημένος. Στη ζωντανή του εμφάνιση στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, έλεγε πως ήταν φίλος της 14χρονης μαθήτριας και προσπαθούσε να πείσει πως ήξερε πολλά για την υπόθεση. Είχε δει και μηνύματα του καθηγητή, όπως έλεγε.

Η αρπαγή βρέφους από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια

Ήταν εκείνος, όπως ομολόγησε, που τον περασμένο Μάιο προσφέρθηκε να ψωνίσει σε μια γυναίκα που κρατούσε αγκαλιά την εγγονή της.

Μπήκαν μαζί σε σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια και οι κάμερες τους κατέγραψαν να περπατούν μαζί στους διαδρόμους, με τον 17χρονο να κρατάει αρχικά το καρότσι, να ακολουθεί τη γιαγιά του παιδιού και στη συνέχεια να παίρνει για πρώτη φορά στα χέρια του το κοριτσάκι.

Όταν η γιαγιά της μικρής απομακρύνθηκε από κοντά του, πήρε το δρόμο της εξόδου με το παιδί στην αγκαλιά του.

Το μωρό εντοπίστηκε ώρες μετά στον Άλιμο, δίπλα από κάδους σκουπιδιών, σε μια υπόθεση που απασχόλησε για μέρες, με τον 17χρονο να μην εντοπίζεται και να συνεχίζει τη δράση του.

Σύλληψη σε λεωφορείο για τους ελέγχους που έκανε

Ένα μήνα μετά την πρώτη αρπαγή βρέφους, ο 17χρονος συλλαμβάνεται σε λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο στη Νοτιοανατολική Αττική. Ο οδηγός που τον είδε να κάνει ελέγχους εισιτηρίων, είχε μιλήσει στο Live News.

«Έλεγε ότι ήταν ελεγκτής και δεν ήταν. Έκοβε πρόστιμα».

Στενός συγγενής του, έλεγε στο Live News πως έπεσε από τα σύννεφα όταν έμαθε για τη σύλληψη του 17χρονου.

«Αυτό δεν είναι τίποτα. Είναι ένα απλό πλημμέλημα για μένα».

Τότε ήταν η πρώτη φορά που είχαν συλληφθεί και οι γονείς του 17χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Με τον ασύρματο στα χέρια, ένα μπλοκ για να κόβει τις υποτιθέμενες κλήσεις και στο λαιμό του περασμένη την κάρτα με τη φωτογραφία του, έπειθε παρά την ηλικία του, πως ήταν ελεγκτής, τόσο τους οδηγούς όσο και τους επιβάτες των λεωφορείων.

Μετά τη σύλληψη ο 17χρονος δήλωνε στους αστυνομικούς μετανιωμένος. Κανείς τότε δεν γνώριζε πως ένα μήνα νωρίτερα είχε αρπάξει το κοριτσάκι στο σούπερ μάρκετ. και πως ήταν εκείνος που έκανε δηλώσεις λίγους μήνες νωρίτερα για τον καθηγητή που είχε πάρει το δρόμο για τη φυλακή.

Ο 17χρονος παρέμεινε ελεύθερος και συνέχισε τη δράση του. Μέχρι χθες όταν τελικά συνελήφθη και ομολόγησε όλα όσα είχε κάνει τους προηγούμενους μήνες.

Πάσχει από νευροαναπτυξιακή διαταραχή

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LiveNews, ο πατέρας του 17χρονου δήλωσε στους αστυνομικούς πως προ τεσσάρων ετών ο γιος του διαγνώστηκε με μία νευροαναπτυξιακή διαταραχή.

Τον 17χρονο παρακολουθούσε ψυχολόγος αλλά όχι αρκετά συχνά. Επιπλέον, δήλωσε πως του άρεσε να μπαίνει συχνά στα λεωφορεία και να βρίσκεται δίπλα στους οδηγούς.

Ο πατέρας του είπε επίσης, πως η διάγνωση της νευροαναπτυξιακής διαταραχής έγινε με καθυστέρηση καθώς δεν το είχε αντιληφθεί νωρίτερα.