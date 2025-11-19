Πολεμικό Ναυτικό: Οπλισμένα σαν «αστακοί» τα ελικόπτερα Romeo – «Εφιάλτης» για τα εχθρικά υποβρύχια

Τα ελικόπτερα MH-60R Romeo δεν είναι απλώς ένα νέο και ιδιαίτερο φονικό ιπτάμενο μέσο που διαθέτει πλέον το Πολεμικό Ναυτικό, αλλά είναι και ο «εφιάλτης» των εχθρικών υποβρυχίων αλλά παράλληλα το «μακρύ χέρι» και «ασπίδα» των πλοίων του Στόλου.

Αφού τέθηκαν σε επιχειρησιακή λειτουργία τα πρώτα τρία ελικόπτερα εν αναμονή των υπόλοιπων τεσσάρων εντός του 2026, το Πολεμικό Ναυτικό αλλάζει σελίδα στο ανθυποβρυχιακό περιβάλλον του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Η πρόσφατη πτήση του MH-60R στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης δεν ήταν απλώς μια εντυπωσιακή διέλευση αλλά έστειλε και ένα «μήνυμα» αφού ήταν εξοπλισμένο με κατευθυνόμενες ρουκέτες τύπου APKWS των 70 χιλιοστών.

Η εικόνα του ολοκαίνουργιου ανθυποβρυχιακού ελικοπτέρου, όχι «γυμνού», αλλά ήδη οπλισμένου με ένα από τα πιο σύγχρονα και ευέλικτα κατευθυνόμενα όπλα της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού, ήταν ίσως η πιο χαρακτηριστική απόδειξη ότι τα Romeo ήρθαν για να επιχειρήσουν.

Το APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) μετατρέπει τις κλασικές ρουκέτες των 70 χιλιοστών σε κατευθυνόμενα πυρομαχικά με καθοδήγηση laser, ιδανικά για ακριβή προσβολή μικρών στόχων, χερσαίων ή θαλάσσιων, με περιορισμένες παράπλευρες απώλειες.

Το γεγονός ότι το πρώτο ελληνικό MH-60R που εμφανίζεται τόσο προβεβλημένα στο κοινό φέρει ήδη το καλάθι των APKWS στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: τα Romeo θα είναι πλήρως οπλισμένα και επιχειρησιακά από την πρώτη μέρα.

Οπλισμένα σαν «αστακοί» τα Romeo

Οι κατευθυνόμενες ρουκέτες APKWS των 70 χιλιοστών αποτελούν ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα «έξυπνης» αναβάθμισης της ισχύος πυρός του Romeo. Στην ουσία, μετατρέπουν τις κλασικές ρουκέτες Hydra σε κατευθυνόμενα πυρομαχικά ακριβείας, χάρη στο σετ καθοδήγησης που τοποθετείται ανάμεσα στην κεφαλή και στο σώμα της ρουκέτας, με καθοδήγηση μέσω ημιενεργού λέιζερ.

Ελικόπτερο τύπου MH-60R του Πολεμικού Ναυτικού / Φωτογραφία Κώστας Σαρικάς / OnAlert.gr

Αυτό επιτρέπει στο πλήρωμα του MH-60R, αξιοποιώντας το FLIR και τους αισθητήρες αποστασιομέτρησης – σηματοδότησης στόχων, να «δείχνει» με ακρίβεια το σημείο προσβολής και να πλήττει μικρούς, ευέλικτους στόχους – ταχύπλοα, φουσκωτά, μικρά σκάφη, ακόμα και στόχους στην ακτή – με ελάχιστες παράπλευρες απώλειες.

Επιχειρησιακά, οι APKWS γεφυρώνουν το κενό ανάμεσα σε μια απλή, «τυφλή» ρουκέτα και έναν ακριβό πύραυλο τύπου Hellfire, προσφέροντας στο Πολεμικό Ναυτικό μια οικονομικά αποδοτική λύση ακριβείας για το περιβάλλον του Αιγαίου, όπου οι αποστάσεις είναι μικρές, οι στόχοι συχνά «μπλέκονται» με άμαχο πληθυσμό και οι κανόνες εμπλοκής απαιτούν απόλυτη προσοχή.

Σε συνδυασμό με την υψηλή ευκινησία του MH-60R και τη δυνατότητα συνεχούς αναγνώρισης/ παρακολούθησης στόχων, οι APKWS μετατρέπουν το Romeo σε εξαιρετικά ευέλικτη πλατφόρμα κρούσης ακριβείας, ιδανική για αποτροπή «γκριζαρίσματος» στη θάλασσα και για ελεγχόμενη, χειρουργική ισχύ πυρός.

Νέα εποχή για την Αεροπορία Ναυτικού

Η παραλαβή των τριών πρώτων MH-60R στο Κοτρώνι δεν ήταν απλώς ένα τυπικό «καλωσόρισμα» νέου υλικού. Ήταν η επίσημη σφραγίδα μετάβασης σε μια νέα εποχή για την Αεροπορία Ναυτικού, με το επιτελείο του Στόλου να γνωρίζει πολύ καλά ότι τα παλαιότερα AB-212 πλησιάζουν στο τέλος της διαδρομής τους και οι διαθεσιμότητες των γερασμένων ελικοπτέρων έχουν υποχωρήσει επικίνδυνα τα τελευταία χρόνια.

Τα τρία πρώτα Romeo έχουν ήδη ενταχθεί στην 1η Μοίρα Ελικοπτέρων, δίπλα στα AB-212, με σαφή στόχο μέσα στο 2026 να συμπληρωθεί ο στόλος των επτά MH-60R και να ξεκινήσει σταδιακά η απόσυρση των παλαιότερων μέσων.

Παράλληλα, το επόμενο διάστημα εγκαινιάζεται και το νέο σύγχρονο υπόστεγο της Μοίρας, μαζί με τις βοηθητικές υποδομές: χώρους συντήρησης, αποθήκες ανταλλακτικών, αίθουσες ενημέρωσης και σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης για χειριστές και τεχνικούς.

Την ίδια ώρα, οι πυρήνες των πληρωμάτων – κυβερνήτες, συγκυβερνήτες και τεχνικοί – που έχουν ήδη εκπαιδευθεί στις ΗΠΑ, λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές γνώσης, «χτίζοντας» σταδιακά μια νέα γενιά στελεχών που θα μεγαλώσουν επιχειρησιακά μέσα στα Romeo.

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε και η εκπαίδευση των πληρωμάτων από τους Αμερικανούς, τόσο στο έδαφος στη Βάση Ελικοπτέρων στο Κοτρώνι όσο και στον αέρα μέσα στα πανίσχυρα ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα.

Romeo: Ο εφιάλτης των υποβρυχίων και «ασπίδα» του Στόλου

Το MH-60R χαρακτηρίζεται διεθνώς ως το κορυφαίο ανθυποβρυχιακό ελικόπτερο στον κόσμο. Για το Πολεμικό Ναυτικό, η απόκτησή του σημαίνει ισχύ, αυξημένη αποτροπή και ένα οπλικό σύστημα ικανό να συνδράμει σε όλα τα σενάρια ναυτικών επιχειρήσεων – από καθαρά ανθυποβρυχιακές αποστολές έως κρούση επιφανείας και υποστήριξη δυνάμεων στην ξηρά.

Με εμβέλεια περίπου 450 ναυτικών μιλίων και δυνατότητα παραμονής στην περιοχή ενδιαφέροντος για σημαντικό χρόνο, το Romeo μπορεί να επιχειρεί όχι μόνο στο «κλειστό» Αιγαίο, αλλά και στην ανοιχτή θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου.

Φωτογραφία Κώστας Σαρικάς / OnAlert.gr

Αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όσο το Πολεμικό Ναυτικό αρχίσει να επιχειρεί ταυτόχρονα με τις νέες γαλλικές ψηφιακές φρεγάτες FDI Belharra, οι οποίες διαθέτουν προηγμένα σόναρ κύτους και ρυμουλκούμενες διάταξεις.

Ο συνδυασμός των δυνατοτήτων των MH-60R με τις FDI εκτιμάται ήδη ως «φονικός». Ελικόπτερα και πλοία διαθέτουν από τα ισχυρότερα και πλέον σύγχρονα ανθυποβρυχιακά συστήματα παγκοσμίως, ενώ οι δικτυοκεντρικές τους δυνατότητες – με συστήματα ζεύξης δεδομένων όπως το Link 16 – επιτρέπουν ανταλλαγή εικόνας, ίχνων και δεδομένων αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο.

Έτσι, Στόλος και Αεροπορία Ναυτικού συγκροτούν ένα ενιαίο «δίχτυ» επιτήρησης και κρούσης κάτω και πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες – Η «καρδιά» του Romeo

Το MH-60R αποτελεί ένα πλήρως ψηφιακό, ναυτικοποιημένο ελικόπτερο πολλαπλού ρόλου, σχεδιασμένο εξαρχής για ανθυποβρυχιακές και ανθυποεπιφανειακές επιχειρήσεις.

Βασίζεται στην οικογένεια Seahawk, με δύο ισχυρούς κινητήρες T700 που προσφέρουν υψηλή αξιοπιστία και αυξημένα όρια πτήσης, επιτρέποντας επιχειρήσεις ημέρα και νύχτα, σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους και θαλασσοταραχή.

Η κατασκευή του είναι ειδικά ενισχυμένη και ανθεκτική στη διάβρωση, με πτυσσόμενες έλικες και ουραίο στροφείο για επιχειρήσεις από φρεγάτες και πλοία μικρής επιφάνειας.

Στον θάλαμο διακυβέρνησης, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι γνώριζαν τα πληρώματα στα Aegean Hawk και, ακόμη περισσότερο, στα παλαιότερα AB-212.

Μεγάλοι έγχρωμοι ψηφιακοί πίνακες, ενσωμάτωση όλων των αισθητήρων σε ένα ενιαίο τακτικό εικόνα (tactical picture) και προηγμένα συστήματα αυτοπροστασίας δημιουργούν ένα περιβάλλον «ψηφιακού κόκπιτ», όπου οι δύο πιλότοι έχουν πλήρη επίγνωση της κατάστασης (situational awareness) γύρω από το ελικόπτερο και την περιοχή επιχειρήσεων.

Στον επιχειρησιακό πυρήνα του MH-60R δεσπόζει το βυθιζόμενο σόναρ τελευταίας γενιάς AN/AQS-22. Πρόκειται για ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα ενεργού/παθητικού σόναρ που μπορεί να βυθιστεί σε διάφορα βάθη, προσαρμοζόμενο στις εκάστοτε υδρολογικές συνθήκες, για βέλτιστο εντοπισμό υποβρυχίων.

Σε συνδυασμό με τη δυνατότητα χρήσης ηχοσημαντήρων (sonobuoys) τύπου AN/SSQ-36/53/62 – με κάθε Romeo να διαθέτει ικανό αριθμό θέσεων για τη μεταφορά και ρίψη τους – δημιουργείται ένα πραγματικό «πλέγμα» ανθυποβρυχιακής επιτήρησης.

Οι ηχοσημαντήρες ποντίζονται σε προκαθορισμένα σημεία, στέλνουν ακουστικά δεδομένα στο ελικόπτερο και επιτρέπουν στο πλήρωμα να χαρτογραφήσει την υποθαλάσσια «εικόνα», να ανιχνεύσει, να ταξινομήσει και να εντοπίσει εχθρικά υποβρύχια.

Στο ρόλο της ηλεκτρο-οπτικής επιτήρησης, το MH-60R διαθέτει σύστημα θερμικής απεικόνισης FLIR δεύτερης γενιάς τύπου AAS-44 της Raytheon. Το σύστημα αυτό προσφέρει διευρυμένη νυχτερινή όραση, εντοπισμό στόχων σε μεγάλες αποστάσεις, ημέρα και νύχτα, αλλά και δυνατότητα σήμανσης/καθοδήγησης όπλων όπως τα βλήματα AGM-114 Hellfire και οι ρουκέτες APKWS.

Μέσα από τον πύργο του FLIR, ο χειριστής αισθητήρων μπορεί να «κλειδώσει» σε ένα ταχύπλοο, ένα μικρό σκάφος, ακόμη και σε στόχους στην ξηρά, παρέχοντας στους πιλότους ακριβή στοιχεία για την εκτέλεση βολών.

Το οπλικό φορτίο του Romeo είναι αντίστοιχο των δυνατοτήτων του. Στις πτέρυγες και τους πυλώνες του μπορεί να μεταφέρει ανθυποβρυχιακές τορπίλες Mk-46, κατευθυνόμενα βλήματα αέρος – επιφανείας Penguin και Hellfire για κρούση επιφανείας, καθώς και τις κατευθυνόμενες ρουκέτες APKWS των 70 χιλιοστών.

Η δυνατότητα αυτή δίνει στο MH-60R τη δυνατότητα να πλήξει όχι μόνο υποβρύχια αλλά και μικρά και μεσαία σκάφη, ταχύπλοα, αποβατικά μέσα ή και στόχους στην ξηρά, όπως παράκτιες εγκαταστάσεις, οχυρωμένες θέσεις ή οχήματα.

Πέρα από τα όπλα, το ελικόπτερο μπορεί να φέρει εξωτερικές δεξαμενές καυσίμου, αυξάνοντας σημαντικά την αυτονομία του και επιτρέποντας παρατεταμένες περιπολίες μακριά από τη βάση ή το πλοίο-φορέα.

Ταυτόχρονα, ένα προηγμένο ραντάρ ναυτικής επιτήρησης και συστήματα ηλεκτρονικών μέτρων υποστήριξης (ESM) επιτρέπουν στο Romeo να εντοπίζει, να αναγνωρίζει και να παρακολουθεί στόχους επιφανείας, αλλά και να «ακούει» τις εκπομπές τους, ενισχύοντας την ηλεκτρονική εικόνα του πεδίου επιχειρήσεων.

Φωτογραφία Κώστας Σαρικάς / OnAlert.gr

Όλα αυτά «δένουν» μέσα από δικτυοκεντρικές δυνατότητες, όπως το Link 16 και άλλες ζεύξεις δεδομένων, που δίνουν τη δυνατότητα στο ελικόπτερο να μοιράζεται σε πραγματικό χρόνο τα ίχνη και την τακτική εικόνα με τις φρεγάτες, τα πλοία επιφανείας και τα κέντρα επιχειρήσεων του Στόλου.

Έτσι, το MH-60R δεν είναι ένα απομονωμένο μέσο, αλλά ένας πλήρως ενταγμένος κόμβος σε ένα ευρύτερο επιχειρησιακό «δίκτυο».

Στο πεδίο με το Romeo «ΠΝ 76» – Η πρώτη «γεύση» από το μέλλον

Το OnAlert.gr είχε την ευκαιρία να πετάξει με το ΠΝ 76, ένα από τα τρία MH-60R που έχει ήδη αποκτήσει το Πολεμικό Ναυτικό, στο πλαίσιο της άσκησης «Αστραπή 1/25» στο κεντρικό Αιγαίο και το Μυρτώο Πέλαγος.

Η εντυπωσιακή προσέγγιση και προσνήωση του Romeo στη φρεγάτα «Λήμνος», υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες, έδειξε στην πράξη τι σημαίνει «πανίσχυρο» ναυτικό ελικόπτερο νέας γενιάς.

Ο κυβερνήτης του υπογράμμισε ότι το ελικόπτερο διαθέτει αυξημένα όρια επιχειρήσεων, επιτρέποντας στα πληρώματα της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού να είναι εκεί «7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο», ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες. Ο συγκυβερνήτης μίλησε για «ένα εξαιρετικό απόκτημα», χαρακτηρίζοντας το Romeo ως «αιχμή του δόρατος» για το Πολεμικό Ναυτικό – μια φράση που αποτυπώνει την αίσθηση ισχύος που αισθάνονται τα ίδια τα πληρώματα.

Το εσωτερικό του ελικοπτέρου, ειδικά ο θάλαμος διακυβέρνησης, επιβεβαιώνει στο έπακρο ότι το MH-60R είναι ένα πλήρως ψηφιακό μέσο. Ο χειριστής του σόναρ και των αισθητήρων, σε στενή συνεργασία με τους δύο πιλότους, αξιοποιεί το βυθιζόμενο σόναρ, τις ηχοσημαντήρες, το FLIR και το ραντάρ για να «χτίσει» μια πλήρη εικόνα του υποθαλάσσιου και επιφανειακού περιβάλλοντος.

Κάθε επαφή, κάθε ίχνος, κάθε ένδειξη μετατρέπεται σε τακτική πληροφορία, η οποία μπορεί να αποσταλεί σε πραγματικό χρόνο στο πλοίο ή στο κέντρο επιχειρήσεων.

Ήδη τα ελικόπτερα έχουν ενταχθεί σε όλες σχεδόν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Στόλου. Στην άσκηση «Αστραπή 1/25», το πλήρωμα του Romeo πραγματοποίησε πολλαπλές προσνηώσεις και απονηώσεις από τη φρεγάτα «Λήμνος», συνεργάστηκε με τις υπόλοιπες μονάδες επιφανείας και πλοία υποστήριξης και συμμετείχε σε σύνθετα σενάρια ανθυποβρυχιακού πολέμου αλλά και ανθυποεπιφανειακών επιχειρήσεων.

Φωτογραφία Κώστας Σαρικάς / OnAlert.gr

Συνεργασία με τα Aegean Hawk

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο το Πολεμικό Ναυτικό σχεδιάζει να συνεκμεταλλευθεί τα MH-60R με τα ήδη υπάρχοντα S-70B Aegean Hawk, τα γνωστά «Bravo».

Οι περισσότεροι χειριστές και τεχνικοί των Romeo προέρχονται από τα Bravo, γνωρίζουν τα όρια και τις δυνατότητες των παλαιότερων ελικοπτέρων και μπορούν να αξιοποιήσουν τη συλλογική εμπειρία των πληρωμάτων της Αεροπορίας Ναυτικού σε δύσκολες αποστολές στο Αιγαίο.

Τα S-70B Aegean Hawk παραμένουν εξαιρετικά αξιόπιστα, με ισχυρή ανθυποβρυχιακή ικανότητα και δυνατότητα μεταφοράς όπλων επιφανείας. Με την έλευση των Romeo, η φιλοσοφία είναι σαφής: συνεκμετάλλευση, όχι ανταγωνισμός.

Τα Bravo συνεχίζουν να επιχειρούν δυναμικά, ενώ τα MH-60R αναλαμβάνουν ολοένα πιο απαιτητικές αποστολές, εισάγοντας στην εξίσωση τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες αισθητήρων, δικτύωσης και όπλων.

Έτσι, το Πολεμικό Ναυτικό δεν «πετάει» την εμπειρία δεκαετιών, αλλά την αναβαθμίζει. Η γνώση από τις κρίσιμες επιχειρησιακές στιγμές – όπως το καλοκαίρι του 2020, όταν τα ελικόπτερα του Στόλου αποκάλυψαν και στοχοποίησαν τα τουρκικά υποβρύχια – αποκτά προστιθέμενη αξία όταν μπαίνει στην υπηρεσία το πιο σύγχρονο ανθυποβρυχιακό ελικόπτερο στον κόσμο.

Το νέο υπόστεγο και το «τείχος» ανθυποβρυχιακής άμυνας

Το επόμενο διάστημα, με την ολοκλήρωση του νέου σύγχρονου υποστέγου της Μοίρας και των υπολοίπων κτιριακών υποδομών στο Κοτρώνι, τα MH-60R θα αποκτήσουν και το «σπίτι» που τους αξίζει.

Φωτογραφία Κώστας Σαρικάς / OnAlert.gr

Πρόκειται για ένα κρίσιμο βήμα, αφού η σωστή υποστήριξη, η οργανωμένη συντήρηση και η ενιαία συγκέντρωση των μέσων και των τεχνικών υπηρεσιών είναι προϋπόθεση για υψηλές διαθεσιμότητες και διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Παράλληλα, το βλέμμα της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού είναι ήδη στραμμένο στα επόμενα τέσσερα Romeo, τα οποία, όταν παραληφθούν, θα εκτινάξουν τον αριθμό των MH-60R στα επτά ελικόπτερα.

Τότε θα μπορεί να υλοποιηθεί και πλήρως ο σχεδιασμός σταδιακής απόσυρσης των παλαιών AB-212, που για χρόνια σήκωσαν το βάρος των επιχειρήσεων αλλά πλέον δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο νέο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Η τεχνολογική υπεροχή και οι αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες των Romeo έρχονται σε μια κρίσιμη συγκυρία, όπου δίνεται μάχη να καλυφθεί το χαμένο έδαφος δεκαετιών. Ο Στόλος εξακολουθεί να επιχειρεί με παλιά πολεμικά πλοία, την ώρα που η τεχνολογία έχει κάνει άλματα.

Οι τρεις ψηφιακές φρεγάτες FDI, τα υπό αναβάθμιση Αεροσκάφη Ναυτικής Συνεργασίας P-3B ORION και τα MH-60R μπορούν, εφόσον αναπτυχθούν με σωστό σχεδιασμό, να «χτίσουν» ένα ανθυποβρυχιακό «τείχος» από το Βόρειο Αιγαίο έως την Ανατολική Μεσόγειο.

Το Romeo ως σύμβολο της επόμενης μέρας

Τα MH-60R αποτελούν μαζί με τις φρεγάτες FDI το σύμβολο της επόμενης μέρας για το Πολεμικό Ναυτικό. Με τρία Romeo ήδη σε υπηρεσία, τέσσερα ακόμη μα εντάσσονται στο οπλοστάσιο, το νέο υπόστεγο της Μοίρας να ετοιμάζεται να ανοίξει τις πόρτες του και τα πληρώματα να «γράφουν» συνεχώς ώρες πτήσης, το μήνυμα είναι σαφές.

Το «μακρύ χέρι» του Στόλου μεγαλώνει, η «ασπίδα» απέναντι στα εχθρικά υποβρύχια και τις απειλές επιφανείας ενισχύεται και το Romeo γίνεται, μέρα με τη μέρα, η πραγματική αιχμή του δόρατος της ελληνικής ανθυποβρυχιακής ισχύος.

Πηγή: OnAlert.gr – Ρεπορτάζ: Κώστας Σαρικάς