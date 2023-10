Σε κατάσταση Αυξημένης Ετοιμότητας έχει τεθεί το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, όπως και όλο το ΝΑΤΟ, λόγω του πολέμου στο Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς.

Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έχει ταχθεί υπέρ του Ισραήλ και το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας βρίσκεται σε επαγρύπνηση, όπως και όλη η ναυτική δύναμη του ΝΑΤΟ στην περιοχή.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες η φρεγάτα «Ψαρά» είναι στην Ανατολική Μεγόσειο στη δύναμη αυξημένης ετοιμότητας του ΝΑΤΟ μαζί με πλοία και άλλων κρατών-μελών.

Προς τη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του Ισραήλ πλεει ήδη το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford με πλοία συνοδείας, που μπήκαν ήδη στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

The Greek Navy has reportedly been placed into a Heightened State of Readiness with the Greek Hydra-Class Frigate “Psara” being Deployed alongside Standing NATO Maritime Group 2 to the Eastern Mediterranean for Operations alongside the USS Gerald R. Ford Aircraft Carrier and her… pic.twitter.com/hZRwFmnyhe