Πορεία για τα θύματα των τροχαίων στο κέντρο της Αθήνας: Περιορίστηκε σε μία λωρίδα και δεν διακόπηκε η κυκλοφορία

Ο σχετικός νόμος προβλέπει για πορείες με σχετικά μικρό αριθμό διαδηλωτών να περιορίζονται σε μία λωρίδα για να μην μπλοκάρεται η κυκλοφορία των οχημάτων.
Σε πορεία κατέβηκε σήμερα (23.11.2025) ο «Πανελλήνιος Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα», στο κέντρο της Αθήνας, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Συγκρούσεων. Οι διαδηλωτές περιορίστηκαν σε μία λωρίδα χωρίς καν να διακόπτουν την κυκλοφορία των οχημάτων, όπως προβλέπει ο νόμος.

Αν και η Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων Τροχαίων Συγκρούσεων ήταν στις 16.11.2025, η πορεία έγινε σήμερα καθώς τότε είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία λόγω της επίσκεψης του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα.

Οι διαδηλωτές, κρατώντας πανό με φωτογραφίες θυμάτων που άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο, έκαναν πορεία στο κέντρο της Αθήνας, ξεκινώντας από τη διασταύρωση του Χίλτον, χωρίς να ενοχλούν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Όλοι, ο ένας πίσω από τον άλλον, χωρίς να μπλοκάρουν τις υπόλοιπες λωρίδες, διαδήλωσαν για τους ανθρώπους τους που χάθηκαν σε τροχαία ατυχήματα.

Τα μέλη του Συλλόγου αλλά και οι διαδηλωτές σταμάτησαν σε 6 διαφορετικά σημεία στα οποία έχουν σκοτωθεί συνολικά 8 άτομα.

Η πορεία μνήμης πέρασε και έξω από τη Βουλή όπου έχασε τη ζωή του ο Ιάσονας Λαλαούνης το 2021 από τον οδηγό του υπηρεσιακού οχήματος της Ντόρας Μπακογιάννη.

