Πώς έγινε η συγκλονιστική επιχείρηση διάσωσης στον Ταΰγετο: Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών μετά την πτώση σε χαράδρα στα 2.000 μέτρα

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 8 ορειβατών στον Ταΰγετο, που είχαν παραμείνει ώρες εγκλωβισμένοι σε υψόμετρο 2000 μέτρων, με μία πολύωρη επιχείρηση διάσωσης να πραγματοποιείται την Κυριακή 18.01.2026.

Οι διασώστες αργά το βράδυ της Κυριακής, προσέγγισαν τους ορειβάτες στον Ταΰγετο, με 4 από αυτούς να είναι τραυματισμένοι στα άκρα και να χρειάζονται μεταφορά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, στο νοσοκομείο Σπάρτης διακομίστηκαν δύο τραυματίες, ένας άνδρας με τραύματα στον αστράγαλο και μία γυναίκα με περισσότερα τραύματα, χωρίς ωστόσο να είναι σοβαρά.

«Συνολικά στο νοσοκομείο Σπάρτης θα μεταφερθούν οκτώ ορειβάτες, εκ των οποίων οι έξι είναι σε καλή κατάσταση και οι δύο τραυματίες που δεν φαίνεται να έχουν κάτι σοβαρό», ανέφερε μετά την ολοκλήρωση της διάσωσης ο κ. Γιαννάκος.

Μάλιστα δεν αποκλείεται εντός της ημέρας να πάρουν εξιτήριο.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν συνολικά περίπου 90 άτομα, με τη συνεργασία της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας και των Δήμων Σπάρτης, Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης.

Ήταν δεμένοι και παρασύρθηκαν

Κατά τη διάρκεια της ανάβασης το μεσημέρι, ενώ οι ορειβάτες ήταν δεμένοι μεταξύ τους όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο ασφαλείας, ένας από αυτούς γλίστρησε και παρέσυρε τους υπόλοιπους, με αποτέλεσμα να καταλήξουν εγκλωβισμένοι σε χαράδρα. Άμεσα ειδοποίησαν τις αρχές και σήμανε συναγερμός στα σωστικά συνεργεία.

Η γυναίκα που τραυματίστηκε φαίνεται πως βρισκόταν σε πιο σοβαρή κατάσταση, με χαμηλό οξυγόνο, ωστόσο όλοι είχαν τις αισθήσεις τους και έφεραν μόνο ελαφρά τραύματα.

Η ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, ύστερα από περίπου τέσσερις ώρες πορείας σε χιόνι και πάγο, κατάφερε να φτάσει στη χαράδρα όπου είχαν εγκλωβιστεί οι ορειβάτες. Στο σημείο τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια ξεκίνησε η ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση κατάβασης του βουνού, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες καιρικές και εδαφικές συνθήκες.

«Ήταν δεμένοι μεταξύ τους και έπεσαν. Ο ένας παρέσυρε τον άλλον και κατρακύλησαν σε πλαγιά, με υψομετρική διαφορά τουλάχιστον 200 μέτρων. Η πτώση ήταν μεγάλη και απαιτήθηκε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση για τη μεταφορά τους, καθώς το σημείο ήταν αρκετά μακριά από το τελευταίο σημείο που μπορούσε να φτάσει όχημα. Τέσσερις μεταφέρονται με φορεία, καθώς έχουν τραυματισμούς στα άκρα και δεν μπορούν να κινηθούν μόνοι τους. Η διάσωση γίνεται σε παγωμένο χιόνι με μεγάλη κλίση», δήλωσε στο Star ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης, Δημοσθένης Κακούρος.

Οι δραματικές ώρες – Το χρονικό

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι για τον εγκλωβισμό οκτώ ορειβατών σε δύσβατη περιοχή, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για το περιστατικό και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις διάσωσης, οι οποίες κατάφεραν να εντοπίσουν και να προσεγγίσουν την ομάδα.

Από τους οκτώ ορειβάτες, οι τέσσερις τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε φορεία, ενώ οι υπόλοιποι, υπό τη συνοδεία των πυροσβεστών, κατευθύνθηκαν με ασφάλεια προς το καταφύγιο του ΕΟΣ Σπάρτης.

Τέσσερις ορειβάτες τραυματίστηκαν μετά από πτώση σε χαράδρα στον Ταΰγετο όμως δεν στάθηκε δυνατή η μεταφορά τους από το σημείο καθώς το ελικόπτερο που κλήθηκε για βοήθεια δεν μπόρεσε να προσγειωθεί εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών.