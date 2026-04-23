Πόσο κοστίζει πραγματικά η ασφάλεια αυτοκινήτου;

Πολλοί οδηγοί μένουν κάθε χρόνο στην ίδια εταιρεία, με το ίδιο ασφαλιστήριο αυτοκινήτου. Όχι απαραίτητα επειδή είναι η καλύτερη επιλογή, αλλά επειδή είναι η πιο εύκολη.

Το θέμα είναι ότι τα δεδομένα αλλάζουν. Οι τιμές στην ασφάλεια αυτοκινήτου μεταβάλλονται. Οι προσφορές διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία.

Και το δικό σου προφίλ εξελίσσεται. Αν δεν το ψάξεις, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πληρώνεις παραπάνω απ’ όσο χρειάζεται.

Ποιο είναι το κόστος ασφάλειας αυτοκινήτου

Το κόστος ασφάλειας αυτοκινήτου διαφέρει από οδηγό σε οδηγό αλλά υπάρχουν εύλογα εύρη που σε βοηθούν να καταλάβεις αν η τιμή που έχεις είναι ανταγωνιστική.

Μικρό αυτοκίνητο πόλης

Για βασική ασφάλεια, η ετήσια τιμή κυμαίνεται συνήθως από 7,27€/μήνα έως 14,75€/μήνα.

Μεσαίο οικογενειακό

Με μεγαλύτερο κινητήρα και υψηλότερη αξία, η βασική ασφάλεια ξεκινά από 8,25€/μήνα ετησίως. Για μικτή κάλυψη, το κόστος ανεβαίνει στα 29,27€/μήνα έως 66,05€/μήνα.

Νέος οδηγός

Η ηλικία επηρεάζει σημαντικά την τιμή. Ακόμα και για μικρό αυτοκίνητο, η βασική ασφάλεια μπορεί να φτάσει από τα 14,50€/μήνα έως 38,68€/μήνα ετησίως σχεδόν διπλάσια από έναν έμπειρο οδηγό.

Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές και προκύπτουν από σύγκριση προσφορών ασφάλειας αυτοκινήτου στο insurancemarket. Η τελική τιμή εξαρτάται από το προφίλ του οδηγού και το όχημα.

Τι κοιτάει μια ασφαλιστική πριν σου δώσει τιμή

Την ηλικία σου

Οι νεότεροι οδηγοί πληρώνουν περισσότερο για ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου, λόγω αυξημένου ρίσκου. Με τα χρόνια και ένα καλό ιστορικό, το κόστος ασφάλειας αυτοκινήτου συνήθως μειώνεται.

Το αυτοκίνητό σου

Ένα όχημα με μεγαλύτερο κινητήρα ή υψηλή αξία συνεπάγεται αυξημένο κόστος επισκευής και μεγαλύτερο ρίσκο κλοπής.

Πού κινείσαι

Η καθημερινή οδήγηση σε πυκνή κίνηση αυξάνει την πιθανότητα ζημιάς σε σχέση με πιο ήσυχες περιοχές και συνεπώς την τιμή ασφάλειας αυτοκινήτου.

Το ιστορικό σου

Ένα καθαρό ιστορικό λειτουργεί θετικά. Αντίθετα, συχνές ζημιές ανεβάζουν το ασφάλιστρο.

Γίνεται να βρεις πιο οικονομική ασφάλεια αυτοκινήτου

Αξίζει να ελέγξεις αν γίνεται να βρεις κάτι οικονομικότερο και μπορείς να το κάνεις με τους παρακάτω τρόπους:

Σύγκρινε τιμές online

Μέσα σε λίγα λεπτά μπορείς να δεις προσφορές από πολλές ασφαλιστικές εταιρείες ταυτόχρονα, χωρίς τηλεφωνήματα και αναμονές. Ειδικά μέσα από τις online πλατφόρμες ασφάλισης, η σύγκριση ασφάλειας αυτοκινήτου γίνεται άμεσα και με διαφάνεια.

Διάλεξε καλύψεις που σε αφορούν

Δεν χρειάζεσαι απαραίτητα όλες τις πρόσθετες καλύψεις. Ό,τι δεν σου χρειάζεται, μπορείς να μην το επιλέξεις.

Προτίμησε ετήσια πληρωμή

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ετήσιες ασφάλειες αυτοκινήτων είναι πιο οικονομικές από τις μηνιαίες.

Για παράδειγμα μέσα από την πλατφόρμα σύγκρισης ασφαλειών insurancemarket, μπορείς να βρεις ασφάλεια έως και -47% στην ετήσια διάρκεια και έως -25% στην εξάμηνη.

Δες επιλογές για δόσεις

Αν δεν θέλεις να πληρώσεις εφάπαξ, υπάρχουν λύσεις που σου επιτρέπουν να πληρώνεις σε δόσεις, ακόμη και χωρίς πιστωτική κάρτα, ώστε να προσαρμόσεις την ασφάλειά σου στον προϋπολογισμό σου.

Τι καλύπτει πραγματικά η βασική ασφάλεια αυτοκινήτου

Η βασική ασφάλεια είναι υποχρεωτική και καλύπτει:

ζημιές που προκαλείς σε τρίτους

σωματικές βλάβες από ατύχημα για το οποίο ευθύνεσαι

Ζημιές στο δικό σου όχημα όμως δεν καλύπτονται. Αν συμβεί κάτι στο αυτοκίνητό σου, το κόστος επιβαρύνει εσένα.

Αξίζει να ξέρεις ότι η κάλυψη φυσικών φαινομένων μπορεί σήμερα να προστεθεί ακόμα και σε βασικά πακέτα. Πριν ανανεώσεις, έχει αξία να δεις τι ακριβώς περιλαμβάνει το συμβόλαιό σου και ποιες επιλογές έχεις.

Αξίζει η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου;

Η μικτή ασφάλεια προσφέρει ευρύτερη κάλυψη, όπως:

ίδιες ζημιές

βανδαλισμούς

φυσικά φαινόμενα (π.χ. χαλάζι)

Είναι μια επιλογή που έχει περισσότερο νόημα όταν το αυτοκίνητο είναι σχετικά καινούργιο ή έχει υψηλή αξία. Σε παλαιότερα οχήματα, αξίζει να κάνεις έναν υπολογισμό στο κόστος ασφάλισης οχήματος πριν αποφασίσεις.

Τελικά πότε χρειάζεται να συγκρίνεις

Αν πρόκειται να πληρώσεις έτσι κι αλλιώς για μία ασφάλεια αυτοκινήτου, αξίζει να ψάξεις λίγο παραπάνω. Αυτό που συχνά δεν σου λένε είναι ότι οι επιλογές είναι πολύ περισσότερες από όσες νομίζεις.

Το insurancemarket είναι η Νο1 online πλατφόρμα ασφάλισης στην Ελλάδα και σε βοηθά να παίρνεις αποφάσεις με πλήρη εικόνα. Σε ενημερώνει έγκαιρα για ό,τι αλλάζει στην αγορά, από νέες καλύψεις έως εξελίξεις όπως τα φυσικά φαινόμενα που όλο και περισσότερο επηρεάζουν τους οδηγούς. Και σου δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνεις πολλές επιλογές ταυτόχρονα, ώστε να βρεις την κάλυψη που σου ταιριάζει.

Το insurancemarket είναι η Νο1 online πλατφόρμα ασφάλισης στην Ελλάδα και αξιόπιστος συνεργάτης σε κάθε ασφαλιστική απόφαση. Με τη χρήση της τεχνολογίας, βοηθά τους καταναλωτές να συγκρίνουν ασφαλιστικά προγράμματα και να επιλέγουν την κάλυψη που ταιριάζει στις ανάγκες τους, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ασφάλισης.