Πότε ανοίγουν τα σχολεία και ποιες είναι οι σχολικές αργίες της φετινής χρονιάς

Δεκάδες χιλιάδες μαθητές κάνουν υπολογισμούς με τις αργίες της επερχόμενης σχολικής χρονιάς
Τα σχολεία ανοίγουν την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 και μια μέρα μετά ξεκινούν τα μαθήματα για χιλιάδες μαθητές σε ολόκληρη τη χώρα. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν επιστρέψει από τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου. Οι αργίες αναμένεται να δώσουν για ακόμα μια χρονιά «ανάσες» που έχουν ανάγκη τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί τους.

Το σχολικό ημερολόγιο για τη νέα χρονιά περιλαμβάνει αρκετές ημέρες χωρίς μαθήματα, λόγω εθνικών, θρησκευτικών και τοπικών αργιών, καθώς και σχολικών διακοπών. Ειδικότερα για τις αργίες στα σχολεία, προβλέπονται τα εξής:

  • Σάββατα και Κυριακές: Καμία σχολική δραστηριότητα.
  • 28η Οκτωβρίου: Εθνική εορτή (Τρίτη).
  • Διακοπές Χριστουγέννων: Από 24 Δεκεμβρίου 2025 έως 7 Ιανουαρίου 2026. Τα σχολεία ξανανοίγουν την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2026.
  • Καθαρά Δευτέρα: 3 Μαρτίου 2025 (τριήμερο χωρίς μαθήματα).
  • 25η Μαρτίου: Τρίτη, εθνική εορτή 
  • Διακοπές Πάσχα: Από 11 Απριλίου 2025 (Μεγάλη Παρασκευή) έως τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2025.
  • Πρωτομαγιά: Πέμπτη 1 Μαΐου 2025.
  • Του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 9 Ιουνίου 2025 (ακόμη ένα τριήμερο).
  • Καλοκαιρινές διακοπές: Από 22 Ιουνίου 2026.
  • Τοπικές αργίες: Όπως ο πολιούχος της κάθε περιοχής και η τοπική εθνική εορτή.

Η τελετή του αγιασμού στα σχολεία (ιδίως τα δημοτικά) ξεκινά συνήθως στις 08:15 π.μ., αλλά στα γυμνάσια και λύκεια μπορεί να ανακοινωθεί διαφορετική ώρα από τις σχολικές μονάδες, λίγο πριν από την έναρξη.

Ελλάδα
