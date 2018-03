Εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες και για όλα τα γούστα περιλαμβάνει το πρόγραμμα για το μήνα Μάρτιο στην Τεχνόπολη. Δείτε το.

Φεστιβάλ Μόδας, το Meet Market, εκθέσεις, σεμινάρια, εργαστήρια, ομιλίες, συναυλίες και τη μεγάλη έκθεση made in Greece, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων για το μήνα Μάρτιο στην Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων.

Το πρόγραμμα Μαρτίου στην Τεχνόπολη

Η έκθεση 160 χρόνια made in Greece. Βιομηχανία, πρωτοπορία, καινοτομία συνεχίζεται έως τις 25 Μαρτίου. Παγκόσμιο φεστιβάλ Μόδας, Τεχνολογίας και Επιχειρηματικότητας | Fashion by D-preneurs, D for digital πραγματοποιείται στις 2 και 3 Μαρτίου.

Στις 4 Μαρτίου η εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού θα προσελκύσει μαθητές και φοιτητές, ενώ στις 17 Μαρτίου γίνεται Ανοιχτή συζήτηση με θέμα: Η αναπηρία ως πρόκληση: εμπόδια και λύσεις, με ελεύθερη είσοδο.

Η μηνιαία γιορτή καινοτομίας και πρωτοπορίας που κλείνει 10 χρόνια, το επετειακό Meet Market καλείστε να το εξερευνήσετε στις 31 Μαρτίου.

Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα.