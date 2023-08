Πρωτοποριακοί κύκλοι μαθημάτων με έμφαση στην καινοτομία στοχεύουν στην εξειδίκευση των σπουδαστών σε τεχνολογίες αιχμής και σύγχρονα διεπιστημονικά πεδία ψηφιακής συμμετοχής.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» (Master ofScience in Digital Communication Media and Interaction Environments) του Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ ΕΚΠΑ ανακοινώνει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδ. έτους 2023-2024 για 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και τη Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 ώρα 14.00 (ηλεκτρονική υποβολή όλων των εγγράφων σε ενιαίο αρχείο pdf μέσω email).

Το ΠΜΣ «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» στελεχώνεται από περισσότερους από 15 διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ και μεταδιδακτορικούς ερευνητές του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ και του Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, ήδη οδήγησε σε 5 εκπαιδευτικές σειρές διπλωματούχων αποφοίτωνετών εισαγωγής 2018-19 έως και 2022-23 και παρέχει υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις περιοχές

η επιστήμη των δεδομένων στη δημοσιογραφία και την επικοινωνία

( data science in journalism and communication ) (πληροφορίες εδώ και εδώ)

(πληροφορίες εδώ και εδώ) σχεδιασμός εμπειρίας εικονικών περιβαλλόντων

( designing virtual environment experiences ) (πληροφορίες εδώ)

(πληροφορίες εδώ) συμμετοχική διακυβέρνηση και ψηφιακή κοινωνική και ανθρωπιστική καινοτομία

(participatory governance and digital social and humanitarian innovation) (πληροφορίες εδώ)

Για τις περιοχές αυτές στο πλαίσιο του Προγράμματος προτείνονται επιλογές 6 εξαμηνιαίων μαθημάτων από συνολικά 12 προσφερόμενα, με στόχο την διεπιστημονική κατάρτιση επαγγελματιών και ερευνητών. Η επιστημονική εμπειρία των διδασκόντων, η υψηλή αναλογία διδασκόντων προς φοιτητές, οι σύγχρονες τεχνολογικές και ερευνητικές υποδομές του Προγράμματος και του Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ, η διοργάνωση εξειδικευμένων εργαστηριακών δραστηριοτήτων και σεμιναρίων με επιλεγμένους εξωτερικούς ομιλητές, καθώς και η δυνατότητα εξατομικευμένης επιλογής μαθημάτων, εγγυώνται την υψηλή ποιότητα των σπουδών και την ανταπόκριση στα επιστημονικά ενδιαφέροντα των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων των Σχολών ή Τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Ψηφιακής Τεχνολογίας, Σχεδιασμού και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Γραφικής Τέχνης, Ψηφιακής Δημιουργίας και Καλών Τεχνών, Επικοινωνίας, Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφικών, Κοινωνικών, Νομικών, Πολιτικών, Οικονομικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Επιστημών της Αγωγής και Επιστημών της Υγείας και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή Σχολών Ανώτατης Παιδείας της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των εισακτέων στηρίζεται σε μοριοδότηση φακέλου υποψηφιότητας και προφορική συνέντευξη. Δικαίωμα αίτησης έχουν και φοιτητές/φοιτήτριες οι οποίοι/ες καθίστανται πτυχιούχοι εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που ορίζονται στην πρόσκληση.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, για παρακολούθηση μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα ξεκινούν το χειμερινό εξάμηνο και πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση (απογευματινές συναντήσεις), με υποχρεωτική παρακολούθηση και συνολικό φόρτο απασχόλησης 90 ECTS για το σύνολο του Προγράμματος. Οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική ή/και η αγγλική. Το Πρόγραμμα έχει τέλη φοίτησης ύψους 650€ ανά εξάμηνο, με τις προβλέψεις απαλλαγής των διατάξεων του Ν.4485/2017 όπως ισχύουν.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων του Προγράμματος «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα θέματα σπουδών (δομή σπουδών, μαθήματα, διδάσκοντες, διπλωματικές εργασίες, προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων) είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο του Προγράμματος, στη διεύθυνση https://masters.ntlab.gr/.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ, καθώς και απευθείας με το Πρόγραμμα στη διεύθυνση medialab@media.uoa.gr.