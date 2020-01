Προκαλεί ο Ακάρ: Ζητά αποστρατικοποίηση ελληνικών νησιών και επικαλείται το… Διεθνές Δίκαιο!

Την αποστρατικοποίηση 16 ελληνικών νησιών ζητά ο Χουλουσί Ακάρ.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu, ο Ακάρ ανέφερε πως η Ελλάδα διατηρεί στρατό σε 16 νησιά το οποία έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς, παραβιάζοντας τις διεθνείς συνθήκες.

Καλεί δε την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους κανόνες διεθνούς δικαίου.

#BREAKING – Greece, arming 16 islands with non-military status, in violation of agreements, should act in accordance with international law, says Turkey's defense minister

