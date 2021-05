Με απανωτές αναρτήσεις από την Θεσσαλονίκη, ο Τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών, Γιαβούζ Σελίμ Κιράν προκαλεί θέτοντας θέμα τουρκικής μειονότητας.

Ο τούρκος υφυπουργός ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα με εντολή Ερντογάν δήλωσε από την Θεσσαλονίκη όπου βρίσκεται: «στη Θεσσαλονίκη συναντηθήκαμε με τους εκπροσώπους της τουρκικής κοινότητας και τους θρησκευτικούς αξιωματούχους. Είναι απαράδεκτες οι πιέσεις και οι περιορισμοί στην ελευθερία θρησκείας, γλώσσας και προσευχής των ομογενών μας. Είμαστε δίπλα στους ομογενείς μας που παρά τις δυσκολίες διατηρούν την ταυτότητα και την θρησκεία τους».

