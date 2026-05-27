«Προλαμβάνω»: Τα έξι προγράμματα προληπτικών εξετάσεων που συνεχίζονται έως το 2030

Το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» περνά από το στάδιο της χρηματοδοτούμενης δράσης σε μακροχρόνια εθνική πολιτική δημόσιας υγείας. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, μιλώντας το μεσημέρι της Τετάρτης (27.05.2026) στο συνέδριο του ygeiamou.gr, ανακοίνωσε ότι τα έξι προγράμματα προληπτικών εξετάσεων θα συνεχιστούν και την περίοδο 2027-2030, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 300 εκατ. ευρώ.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να διατηρηθεί σε μόνιμη βάση το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ως ένα οργανωμένο πλαίσιο δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου με εξειδικευμένες εξετάσεις, ώστε η πρόληψη να μην αντιμετωπίζεται ως έκτακτη παρέμβαση, αλλά ως σταθερός πυλώνας του συστήματος υγείας.

«Προλαμβάνω»: Τα έξι προγράμματα που συνεχίζονται

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, η χρηματοδότηση αφορά τα προγράμματα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, του καρκίνου του παχέος εντέρου, του καρδιαγγειακού κινδύνου, της παχυσαρκίας σε ενηλίκους και ανηλίκους, καθώς και της νεφρικής δυσλειτουργίας.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν αποτυπώνουν την κλίμακα της παρέμβασης: περισσότεροι από 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις μέσω του «Προλαμβάνω», με χιλιάδες ευρήματα να εντοπίζονται εγκαίρως.

Τα στοιχεία ανά δράση

Στο πρόγραμμα για τον καρκίνο του μαστού έχουν πραγματοποιηθεί σχεδόν 1.205.142 ψηφιακές μαστογραφίες, με 73.395 γυναίκες να εντοπίζονται εγκαίρως με ευρήματα. Για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας έχουν διενεργηθεί 1.119.341 γυναικολογικοί έλεγχοι, ενώ ακολούθησαν 12.000 κολποσκοπήσεις και βιοψίες.

Στο πρόγραμμα για τον καρκίνο του παχέος εντέρου έχουν πραγματοποιηθεί 1.000.225 αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι, 38.392 κολονοσκοπήσεις και πάνω από 51.238 ιατρικές πράξεις, μεταξύ των οποίων πολυποδεκτομές και βιοψίες. Στον καρδιαγγειακό κίνδυνο, οι εξετάσεις ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια, ενώ μετά τον πρώτο έλεγχο πραγματοποιήθηκαν 67.589 πρόσθετες εξετάσεις για στεφανιαία νόσο και ισχαιμία.

Παράλληλα, 38.894 πολίτες έχουν λάβει δωρεάν ιατρική φροντίδα και διατροφική συμβουλευτική στο πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων, ενώ στο πρόγραμμα πρόληψης της νεφρικής δυσλειτουργίας έχουν γίνει 364.680 εργαστηριακές εξετάσεις και έχουν εντοπιστεί 36.000 περιπτώσεις με ευρήματα.