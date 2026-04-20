Προσφυγικά: Εισβολή στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας, με συνθήματα και σημαίες

Εν μέσω εντάσεων πραγματοποιήθηκε το δημοτικό συμβούλιο στον δήμο Αθηναίων την Δευτέρα, 20.04.2026, καθώς μεταξύ άλλων συζητήθηκε το ζήτημα των Προσφυγικών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Ο λόγος κατά τη διάρκεια του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αθηναίων δόθηκε και σε πρόσωπα που μίλησαν για τους λόγους που πρέπει να προστατευτούν τα Προσφυγικά με έναν από τους αλληλέγγυους να είναι ο Πάνος Ρούτσι.

Το συμβούλιο διακόπηκε όταν διαμαρτυρόμενοι κρατούσαν σημαίες και φώναζαν συνθήματα, εναντιούμενοι στα σχέδια ανάπλασης της περιφέρειας Αττικής και του υπουργείου Πολιτισμού, εισέβαλαν στην αίθουσα.

Πλήθος κόσμου, είχε βρεθεί σε διαδήλωση έξω από το Δημαρχείο Αθηναίων νωρίτερα.

Το ψήφισμα

Το δημοτικό συμβούλιο συζήτησε αναλυτικά το Ψήφισμα που πρότεινε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στη συζήτηση πήραν τον λόγο και κάτοικοι της περιοχής, αλλά και αλληλέγγυοι, όπως ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος μίλησε για έναν κάτοικο των Προσφυγικών που βρίσκεται σε απεργία πείνας και για τον σοβαρό κίνδυνο που αντιμετωπίζει η υγεία του.

Όλες οι παρατάξεις εξέφρασαν τη θέση τους. Η πλευρά του Κώστα Μπακογιάννη δήλωσε ότι θα στηρίξει το Ψήφισμα, ζητώντας όμως να προστεθεί ότι ο δήμος στηρίζει και το σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής. Από την άλλη, η Λαϊκή Συσπείρωση ζήτησε να μπει όρος να μην προχωρήσει η προγραμματική σύμβαση. Τελικά, μετά από κάποιες αλλαγές, το Ψήφισμα εγκρίθηκε με πλειοψηφία.

Στο κείμενο του Ψηφίσματος τονίζεται ότι ο δήμος παρακολουθεί τις εξελίξεις για τα Προσφυγικά, τα οποία θεωρούνται σημαντικό ιστορικό και αρχιτεκτονικό κομμάτι της πόλης. Επισημαίνεται επίσης ότι πριν προχωρήσει οποιοδήποτε σχέδιο, πρέπει να γίνει συζήτηση με τους κατοίκους και τους αρμόδιους φορείς.

Ο δήμος ζητά από την Περιφέρεια να προχωρήσει σε ανοιχτή διαβούλευση, να παρουσιάσει ξεκάθαρα το σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα, να συνεργαστεί με όλους τους φορείς και να υπάρχει πλήρης διαφάνεια για το τι θα γίνει στα κτίρια.

Τέλος, τονίζεται ότι δεν πρέπει να γίνουν εξώσεις πριν εγκριθεί το σχέδιο και ότι πρέπει να προστατευτούν οι άνθρωποι που ζουν ήδη εκεί. Επίσης, ζητείται να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και να υπάρξει υπεύθυνη διαχείριση, καθώς πρόκειται για έναν χώρο με μεγάλη ιστορική και κοινωνική σημασία.

Η στιγμή της εισβολής

Ένταση επικράτησε στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας, όταν ομάδα αναρχικών μπήκε στην αίθουσα την ώρα που συζητιόταν το θέμα των Προσφυγικών και τα σχέδια ανάπλασης. Η συνεδρίαση διακόπηκε προσωρινά, καθώς οι παρευρισκόμενοι φώναζαν συνθήματα και κρατούσαν σημαίες.

Οι διαμαρτυρόμενοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στα σχέδια της Περιφέρεια Αττικής και του Υπουργείο Πολιτισμού για την περιοχή των Προσφυγικών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει αρκετές κινητοποιήσεις και πορείες, με τους συμμετέχοντες να υποστηρίζουν ότι η ανάπλαση θα οδηγήσει στην απομάκρυνση περίπου 400 κατοίκων.

Δείτε το στιγμιότυπο της έντασης μετά το 05.46.57.

Τα Προσφυγικά αποτελούν ένα από τα πιο ιδιαίτερα και ιστορικά συγκροτήματα κατοικιών στην Αθήνα, με έντονο αποτύπωμα τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και στη μνήμη της πόλης. Το συγκρότημα αποτελείται από οκτώ πολυκατοικίες και κατασκευάστηκε την περίοδο 1933-1935, με σκοπό να στεγάσει πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία που είχαν χάσει τα σπίτια τους.

Τέσσερα από τα κτίρια σχεδιάστηκαν από τον αρχιτέκτονα Δημήτριο Κυριακό και τα υπόλοιπα τέσσερα από τον πολιτικό μηχανικό Κίμωνα Λάσκαρι, οι οποίοι εργάζονταν στην Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Πρόνοιας. Η κατασκευή τους βασίστηκε στις αρχές του Bauhaus, γεγονός που τα καθιστά ένα από τα σημαντικότερα δείγματα μοντέρνας αρχιτεκτονικής του 20ού αιώνα στην Ελλάδα.

Πέρα όμως από την αρχιτεκτονική τους αξία, τα Προσφυγικά κουβαλούν και έντονο ιστορικό φορτίο. Κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανά το 1944, τα κτίρια βρέθηκαν στο επίκεντρο σφοδρών συγκρούσεων. Ακόμα και σήμερα, στους τοίχους τους διακρίνονται σημάδια από σφαίρες, που θυμίζουν εκείνες τις δραματικές στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Έτσι, τα Προσφυγικά δεν είναι απλώς κατοικίες, αλλά ζωντανά μνημεία που συνδέουν την αρχιτεκτονική, την ιστορία και τη συλλογική μνήμη πολλών γενεών.