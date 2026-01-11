Προσπάθησαν να πετάξουν για την Ιταλία με 72 κιλά κάνναβης στις βαλίτσες τους – Τρεις συλλήψεις στο Ελ.Βενιζέλος

Στα χέρια της αστυνομίας στο Ελ.Βενιζέλος έπεσαν τρεις γυναίκες σε μια επιχείρηση που αποκάλυψε το οργανωμένο δίκτυο εξαγωγής ναρκωτικών προς την Ιταλία μέσω αεροπορικών πτήσεων.

Η σύλληψη των τριών αλλοδαπών γυναικών 29, 33 και 37 ετών έγινε από την αστυνομία το μεσημέρι του Σαββάτου (10.01.2026) στο Ελ.Βενιζέλος όταν τα μέλη της οργανωσης προσπάθησαν να μεταφέρουν τα ναρκωτικά μέσα σε βαλίτσες.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εξαγωγής ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίσθηκαν οι κατηγορούμενες, οι οποίες θα αναχωρούσαν αεροπορικώς από τη χώρα μας με προορισμό περιοχή της Ιταλίας.

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις αποσκευές τους, βρέθηκε να έχουν κρύψει μέσα σε νάιλον συσκευασίες μέσα στις βαλίτσες τους, 72 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Οι συλληφθείσες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.