Πρότυπα, πειραματικά και δημόσια Ωνάσεια σχολεία: Τελευταία ημέρα αιτήσεων για την εισαγωγή

Μέχρι και σήμερα Δευτέρα (30.03.2026) και ώρα 16:00 μπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι ηλεκτρονική αίτηση για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία, Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία και Πειραματικά Σχολεία το σχολικό έτος 2026-2027.

Η υποβολή των αιτήσεων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία, Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία και Πειραματικά Σχολεία, γίνεται σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου, ΕΔΩ.

Στον παραπάνω σύνδεσμο είναι αναρτημένες αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων καθώς και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και το νομικό πλαίσιο που αφορούν στις διαδικασίες εισαγωγής στα προαναφερθέντα σχολεία.

H είσοδος στην Υπηρεσία γίνεται με τους κωδικούς TAXISNET του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλου προσώπου που έχει την επιμέλεια των μαθητών/τριών και υποβάλει την αίτηση.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα φοιτήσουν στις 20 σχολικές μονάδες του δικτύου των ΔΗΜΩΣ θα προκύψουν από τη φετινή διαδικασία εισαγωγής, η οποία είναι σε εξέλιξη.

Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Οι σχολικές μονάδες και ο αριθμός των μαθητών

Υπενθυμίζεται, ότι τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι ένα δίκτυο δημόσιων σχολείων που προέκυψε από την αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ωνάση και λειτουργούν υπό την εποπτεία του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η αναβάθμιση των σχολείων έγκειται στον τεχνολογικό τους εξοπλισμό, βελτιωμένα εργαστήρια και ανακαίνιση των κτιρίων. Προτεραιότητα δίνεται στην τοπική κοινωνία, καθώς το 40-60% του μαθητικού πληθυσμού προέρχεται από το δημοτικό διαμέρισμα ή τον δήμο όπου βρίσκεται το σχολείο.

Ακόμη, τα ΔΗΜΩΣ παρέχουν υποστήριξη σε μαθητές και μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω τμημάτων ένταξης, και τοποθετούνται σε αυτά εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τα υπόλοιπα σχολεία. Παρέχεται καθοδήγηση από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ενώ προσφέρεται και ενισχυτική διδασκαλία και πρόσθετη υποστήριξη για την προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά και για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε όλες τις τάξεις.

Για το σχολικό έτος 2026-2027 θα λειτουργήσουν Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, με πλήθος μαθητών στην εισαγωγική τους τάξη (Α’ γυμνασίου και Α’ λυκείου), ως εξής:

1. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ: 44

2. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ: 80

3. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ: 88

4. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ: 88

5. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 80

6. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 80

7. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ: 80

8. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ: 80

9. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ: 110

10. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ -ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ: 154

11. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ -ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΩΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: 88

12. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ -ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΩΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: 88

13. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: 88

14. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ»: 88

15. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 110

16. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 110

17. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ: 66

18. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ: 132

19. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 66

20. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ»: 66