Προχωρά με γοργούς ρυθμούς η ναυπήγηση της φρεγάτας «Φορμίων» στα ναυπηγεία της Naval Group

Με γρήγορους ρυθμούς προχωράει η ναυπήγηση της τρίτης φρεγάτας FDI «Belharra», F-603 «ΦΟΡΜΙΩΝ», στα ναυπηγεία της Naval Group, στη Λοριάν της Γαλλίας.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2024, η γαλλική εταιρεία, τα πέντε blocks που κατασκευάστηκαν στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας, έφτασαν στην Λοριάν και μάλιστα νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Δείτε τις φωτογραφίες από τα ναυπηγεία της Λοριάν, που δημοσίευσε η Naval Group:

[#Navgreek] ⚓🇬🇷 Thanks to favorable winds, the blocks manufactured at Salamis Shipyards of the #FDI Formion, intended for the @NavyGR , have arrived early at the Lorient shipyard!

The blocks will be layed in the dry dock next to FDI Nearchos. pic.twitter.com/1NMGiA4jjI