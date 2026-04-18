Ψυχοσάββατο 2026: Πότε πέφτει το δεύτερο και τελευταίο Ψυχοσάββατο της χρονιάς – Τι είναι τα «Χρυσά Κόλλυβα»

Με κατάνυξη και βαθιά συγκίνηση, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά και φέτος τις ψυχές των κεκοιμημένων μέσα από τα καθιερωμένα Ψυχοσάββατα, ημέρες αφιερωμένες στη μνήμη εκείνων που έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά παραμένουν ζωντανοί στη συνείδηση και την προσευχή των πιστών.

Το δεύτερο και τελευταίο Ψυχοσάββατο του 2026 πέφτει το Σάββατο πριν από την Πεντηκοστή, συγκεκριμένα στις 30 Μαΐου 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες ημέρες μνημόνευσης στην Ορθόδοξη παράδοση, κατά την οποία τελούνται επιμνημόσυνες δεήσεις σε ναούς και κοιμητήρια, ενώ οι πιστοί προσφέρουν κόλλυβα στη μνήμη των αγαπημένων τους προσώπων.

Ψυχοσάββατα: Η σημασία τους

Τα Ψυχοσάββατα αποτελούν γέφυρα ανάμεσα στον κόσμο των ζώντων και των τεθνεώτων. Μέσα από τη θεία λειτουργία και τα μνημόσυνα, η Εκκλησία εκφράζει την πίστη στην Ανάσταση και την αιώνια ζωή, υπενθυμίζοντας ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος, αλλά μια μετάβαση.

Ιδιαίτερα το Ψυχοσάββατο πριν από την Πεντηκοστή έχει καθολικό χαρακτήρα, καθώς η προσευχή απευθύνεται «υπέρ πάντων των απ’ αιώνος κεκοιμημένων», ακόμη και για εκείνους που δεν έχουν κάποιον να τους μνημονεύει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι είναι τα «Χρυσά Κόλλυβα»

Ξεχωριστή θέση στην παράδοση αυτού του Ψυχοσαββάτου κατέχουν τα λεγόμενα «Χρυσά Κόλλυβα». Πρόκειται για κόλλυβα που παρασκευάζονται με ιδιαίτερη φροντίδα και πλούσια υλικά, συμβολίζοντας όχι μόνο τη μνήμη, αλλά και την ελπίδα της αναστάσεως.

Το σιτάρι, βασικό συστατικό, παραπέμπει στον κύκλο της ζωής και της αναγέννησης, καθώς «εάν ο κόκκος του σίτου πεσών εις την γην αποθάνει, πολύ καρπόν φέρει». Στα «Χρυσά Κόλλυβα» προστίθενται συχνά ξηροί καρποί, ρόδι, ζάχαρη και αρωματικά, ενώ σε ορισμένες περιοχές διακοσμούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να θυμίζουν γιορτή και όχι πένθος.

Η ονομασία «χρυσά» δεν σχετίζεται μόνο με το χρώμα των υλικών, αλλά και με τη βαθύτερη πνευματική αξία της προσφοράς: μια πράξη αγάπης, μνήμης και ελπίδας.

Μνήμη που γίνεται προσευχή

Σε μια εποχή όπου ο χρόνος μοιάζει να κυλά αδιάκοπα, τα Ψυχοσάββατα υπενθυμίζουν την αξία της μνήμης και της σύνδεσης με το παρελθόν. Είναι μια ευκαιρία για περισυλλογή, για συγχώρεση και για σιωπηλή συνομιλία με εκείνους που δεν είναι πια κοντά μας.

Το Ψυχοσάββατο της 30ής Μαΐου 2026 δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο. Είναι μια στιγμή εσωτερικής επιστροφής, μια υπενθύμιση ότι η αγάπη δεν χάνεται και ότι η μνήμη, όταν συνοδεύεται από προσευχή, γίνεται φως.