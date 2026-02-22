Πτολεμαΐδα: Σοβαρός τραυματισμός 17χρονου από κροτίδα – Έσκασε στα χέρια του και κινδυνεύει να χάσει τα δάχτυλά του

Απίστευτος τραυματισμός 17χρονου σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (21.02.2026) στην Πτολεμαΐδα, όπου ο ανήλικος τραυματίστηκε από κροτίδα που έσκασε στα χέρια του.

Το ατύχημα συνέβη χθες το απόγευμα σε ένα πάρκο της Πτολεμαΐδας. Ο 17χρονος προσπάθησε να ανάψει την κροτίδα, η οποία όμως έσκασε στα χέρια του με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να σταματήσουν την αιμορραγία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος κινδυνεύει να χάσει δάκτυλα από το χέρι του, συγκεκριμένα στον αντίχειρα, τον δείκτη και το μέσο δάχτυλο.

Αμέσως μετά τον τραυματισμό, στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε και μετέφερε στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας τον 17χρονο.

Στο νοσοκομείο, οι γιατροί του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών προχώρησαν άμεσα σε επείγουσα εισαγωγή, δίνοντας μάχη για τον έλεγχο της αιμορραγίας και τη διάσωση των τραυματισμένων δαχτύλων.

Το παιδί μπήκε έκτακτα για χειρουργείο, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί οστεοσύνθεση των τραυματισμένων δακτύλων, ενώ δεν φαίνεται να τίθεται θέμα ακρωτηριασμού, όπως ανέφεραν οι αρχικές πληροφορίες, αφού οι γιατροί κρίνουν ότι μπορούν να διασωθούν.