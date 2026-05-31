Πτολεμαΐδα: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε ηλικιωμένη μέσα από φλεγόμενο διαμέρισμα

Χωρίς τις αισθήσεις της απεγκλωβίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα, από διαμέρισμα στην Πτολεμαΐδα, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες το σπίτι της τυλίχθηκε στις φλόγες.

Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς τα ξημερώματα της Κυριακής (31.5.26) στο διαμέρισμα στην Πτολεμαΐδα οι πυροσβέστες εντόπισαν άτυχη ηλικιωμένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4:50 σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου. Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δυο οχήματα.