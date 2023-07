Συγκλονίζουν οι εικόνες ντοκουμέντα από τη στιγμή της πτώσης του Canadair, που συμμετείχε στην κατάσβεση της φωτιάς στην Κάρυστο. Αγωνία για τον πιλότο και τον συγκυβερνήτη.

Στο βίντεο θα δείτε ότι Canadair τύπου CL-215 πλησιάζει πολύ χαμηλά για να σβήσει τη φωτιά, χτυπάει το δεξί φτερό του και βρίσκει σε ένα δέντρο, με αποτέλεσμα ο πλωτήρας του αεροσκάφους να αποκολλάται και να χάνεται η ευστάθεια του και ο πιλότος να μην μπορεί να πραγματοποιήσει ανύψωση του Canadair.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο

Το Canadair έπεσε λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι της Τρίτης (25.07.2023). Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως πραγματοποίησε ρίψεις σε δύσβατο σημείο στο χωριό Πλατανιστός όπου μαίνεται ακόμα η φωτιά.

⚡️Video of a firefighting plane crashing on the Greek island of Euboea a short while ago pic.twitter.com/e2P3FlgPRQ