Πύργος: 16χρονος άρπαξε το αυτοκίνητο της μητέρας του – Προσπάθησε να εμβολίσει περιπολικά μετά από καταδίωξη

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το αυτοκίνητο εμφανιζόταν και εξαφανιζόταν από το οπτικό πεδίο των αστυνομικών, αλλάζοντας συνεχώς κατεύθυνση και αναπτύσσοντας υψηλές ταχύτητες, με επικίνδυνους ελιγμούς
Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στον Πύργο Ηλείας με έναν 16χρονο να παίρνει το αυτοκίνητο της μητέρας του και στη συνέχεια να γίνεται καταδίωξη από την αστυνομία.

Όλα ξεκίνησαν στις 10 το βράδυ της Πέμπτης στην οδό Αλφείου στον Πύργο Ηλείας. Ο «πρωταγωνιστής» της άγριας καταδίωξης, ένα παιδί μόλις… 16 ετών, που χωρίς δίπλωμα άρπαξε το αυτοκίνητο της μητέρας του και βγήκε στους δρόμους με συνοδηγό έναν συνομήλικό του φίλο. Άνδρες της ΟΠΚΕ στην οδό Αλφειού του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο.

Αντί να συμμορφωθεί με σήμα στάσης των αστυνομικών, ο ανήλικος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε, θέτοντας σε κινητοποίηση τις αστυνομικές δυνάμεις. Ακολούθησε καταδίωξη που εκτυλίχθηκε σε διαδοχικές περιοχές της Ηλείας, με το όχημα να κινείται προς το Επιτάλιο, το Ανεμοχώρι, τα Κρέστενα, τα Μακρίσια, το φράγμα Φλόκα, το Πελόπιο και εκ νέου προς τον Πύργο.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το αυτοκίνητο εμφανιζόταν και εξαφανιζόταν από το οπτικό πεδίο των αστυνομικών, αλλάζοντας συνεχώς κατεύθυνση και αναπτύσσοντας υψηλές ταχύτητες, με επικίνδυνους ελιγμούς.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο 16χρονος φέρεται να επιχείρησε να εμβολίσει περιπολικά οχήματα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τόσο τους αστυνομικούς όσο και τους διερχόμενους οδηγούς.

Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. ενισχύθηκαν, στήθηκαν μπλόκα και πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι στο οδικό δίκτυο, με την καταδίωξη να διαρκεί περισσότερο από μία ώρα.

Η καταδίωξη έληξε στην περιοχή της οδού Αλφειού, κοντά σε καταυλισμό Ρομά, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον ανήλικο οδηγό καθώς και τον συνοδηγό του.

Την ίδια ώρα, γυναίκα προσήλθε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας και δήλωσε ότι ο ανήλικος γιος της είχε αφαιρέσει το αυτοκίνητό της χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεσή της.

