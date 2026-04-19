Πύργος: Ελάφια «το έσκασαν» από περιφραγμένο χώρο και προκάλεσαν τροχαία

Ελάφια περιφέρονται ανεξέλεγκτα στον Πύργο, και συγκεκριμένα στα χωριά, Γρανιτσέικα, Σκουροχώρι και Σκαφιδιά. Μάλιστα, τα συμπαθή ζώα έχουν προκαλέσει έως τώρα τουλάχιστον δύο τροχαία ατυχήματα.

Τα ελάφια – περίπου 20 τον αριθμό – διέφυγαν από περιφραγμένο χώρο και σύμφωνα με το iliaenimerosi.gr, το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα (13.04.,2026) στα Γρανιτσέικα και πιο συγκεκριμένα στο, δρόμο προς Σκουροχώρι έξω από τον Πύργο, αυτοκίνητο συγκρούστηκε… με ένα από τα ζώα της αγέλης!

Από τη σύγκρουση δεν είχε τραυματιστεί κάποιος από τους επιβάτες του ΙΧ, στο οποίο προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, αλλά το άτυχο ελάφι πέθανε…

Το άγριο θηλαστικό εμφανίστηκε ξαφνικά στη μέση του δρόμου μην δίνοντας περιθώρια αντίδρασης στον οδηγό.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής (17.04.2026), ένα από τα ελάφια που κυκλοφορούν ελεύθερα στην περιοχή «πετάχτηκε» ξαφνικά σε δρόμο της περιοχής με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ΙΧ προκαλώντας του -ευτυχώς- υλικές ζημιές.

Κι αν το όχημα είναι δίκυκλο, ο κίνδυνος για τροχαίο με δυσάρεστες συνέπειες σαφέστατα είναι μεγαλύτερος για ευνόητους λόγους.

Τα συμπαθέστατα ζώα που μέχρι πριν λίγες ημέρες βρίσκονταν σε περιφραγμένο χώρο κτήματος στα Γρανιτσέικα κατάφεραν να «αποδράσουν» και στη συνέχεια να διασκορπιστούν στην ευρύτερη περιοχή.