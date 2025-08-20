Πύργος: Νεκρός βρέθηκε 37χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του

Στεναχώρια έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία στον Πύργο, η είδηση του θανάτου ενός 37χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε σήμερα Τετάρτη (20/8/2025) νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 37χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής από το βράδυ της Τρίτης, γεγονός που ανησύχησε συγγενείς και φίλους του, οι οποίοι άρχισαν να τον αναζητούν στον Πύργο.

Το απόγευμα της Τετάρτης, αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του όπου και τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε κρεμασμένος από ντουλάπα δωματίου.

Η Αστυνομία εξετάζει τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες πίσω από τον θάνατό και θα γίνει ιατροδικαστική εξέταση.