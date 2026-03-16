Πύργος: Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» στον 18χρονο Μάκη που έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε – Με λευκά μπαλόνια οι παρευρισκόμενοι

Θλίψη, πόνος, θρήνος και ένα μεγάλο γιατί. Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρόν» για να συνοδεύσει τον 18χρονο Μάκη στην τελευταία του κατοικία, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από πτώση από μπαλκόνι στον Πύργο.

Ο 18χρονος που έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου, στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Μανωλοπούλου, στο ύψος του διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας στον Πύργο την περασμένη Παρασκευή (13.03.2026) και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά υπέκυψε στα τραύματά του. Κρατώντας λουλούδια και λευκά μπαλόνια, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, συμμαθητές και συμπαίκτες του 18χρονου βρέθηκαν στο κοιμητήριο όπου κηδεύτηκε σήμερα Δευτέρα (16.03.2026), ο νεαρός πρωταθλητής του beach volley.

Τον άτυχο 18χρονο βρήκαν γείτονες, κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο, ενώ ένας άνδρας μαζί με μία παιδίατρο του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο η εικόνα του νεαρού ήταν βαριά. Στη συνέχεια το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν τα τραύματά του, στα οποία όμως το παιδί υπέκυψε. Ήταν μαθητής τρίτης λυκείου και λάτρεψε να παίζει beach volley. Η οικογένειά του τον στήριζε και δήλωνε πάντα περήφανη για το 18χρονο παιδί. Ήταν γιος γνωστού καταστηματάρχη στην περιοχή και η οικογένεια του ήταν ιδιαίτερα αγαπητή.

Συντετριμμένοι οι φίλοι, οι συμμαθητές και οι καθηγητές του παιδιού οι οποίοι συγκλονίστηκαν από το τραγικό περιστατικό, χωρίς να μπορούν να κατανοήσουν ότι «έφυγε» ο 18χρονος Μάκης, θέλησαν να του πουν το τελευταίο «αντίο».

Τραγικές φιγούρες και τα δύο αδέλφια του Μάκη που συντετριμμένα στέκονταν δίπλα στους χαροκαμένους γονείς τους προσπαθώντας να μαζέψουν όποια δύναμη τους είχε απομείνει. Δάκρυα και σκυμμένα κεφάλια γεμάτα στεναχώρια και πόνο ήταν το μόνο που έβλεπε κανείς κατά της διάρκεια της εξόδιου ακολουθίας.

Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του

Ο πατέρας του 18χρονου έκανε μια σπαρακτική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, αποχαιρετώντας το παιδί του γράφοντας:

«Σήμερα ο κόσμος μας σκοτείνιασε. Σήμερα χάσαμε το παιδί μας Ασημάκης Διονυσόπουλος.

Ένα παιδί μόλις 18 χρονών, γεμάτο όνειρα, δύναμη και ζωή. Ένα παλικάρι που δεν φοβόταν τους αγώνες – ούτε στο γήπεδο, ούτε στη ζωή. Πρωταθλητής Ελλάδος στο beach volley, μα πάνω απ’ όλα πρωταθλητής καρδιάς.

Ένας μαχητής που πάλευε για τα όνειρά του, ένας μαθητής της Γ’ Λυκείου που ετοιμαζόταν να ανοίξει τα φτερά του μέσα από τις Πανελλήνιες και τη ζωή που τον περίμενε.

Όμως η ζωή στάθηκε άδικη. Και μας τον πήρε νωρίς.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το χαμόγελό του, τη δύναμή του, το πάθος του για τον αθλητισμό και τη ζωή. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το παιδί που μας έκανε περήφανους κάθε μέρα. Η απουσία του αφήνει ένα κενό που δεν θα γεμίσει ποτέ.

Αλλά η αγάπη του, οι στιγμές μας και το παράδειγμα που άφησε πίσω του θα ζουν για πάντα μέσα μας. Καλό ταξίδι, παιδί μας. Θα είσαι για πάντα ο πρωταθλητής της καρδιάς μας».

Το «αντίο» από την Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου

«Πένθος στο Ελληνικό και Πελοποννησιακό βόλεϊ – Έφυγε από τη ζωή ο 18χρονος Ασημάκης Διονυσόπουλος.

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην οικογένεια του ελληνικού βόλεϊ η τραγική είδηση του θανάτου του 18χρονου αθλητή Ασημάκη Διονυσόπουλου, ο οποίος απεβίωσε βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς, φίλους και την αθλητική κοινότητα.

Ο νεαρός αθλητής ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον χώρο της πετοσφαίρισης και είχε έντονη παρουσία τα τελευταία χρόνια στα τουρνουά beach volley της ΕΣΠΕΠ, όπου συμμετείχε με συνέπεια και είχε καταγράψει σημαντικές επιτυχίες, ξεχωρίζοντας για το ταλέντο, το πάθος και το αγωνιστικό του ήθος.

Η είδηση του πρόωρου χαμού του έχει συγκλονίσει την αθλητική κοινότητα, καθώς επρόκειτο για ένα παιδί με αγάπη για τον αθλητισμό και σημαντικές προοπτικές.

Σε ένδειξη πένθους και σεβασμού στη μνήμη του αθλητή, η ΕΣΠΕΠ αποφάσισε την αναβολή των αγώνων των ομάδων της Ηλείας που ήταν προγραμματισμένοι να διεξαχθούν το προσεχές Σαββατοκύριακο, ενώ σε όλους τους αγώνες των πρωταθλημάτων της Ένωσης θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Ασημάκη Διονυσόπουλου.

Η οικογένεια της πετοσφαίρισης αποχαιρετά με οδύνη έναν νέο άνθρωπο που έφυγε τόσο άδικα και τόσο νωρίς, αφήνοντας πίσω του τη μνήμη ενός παιδιού που τίμησε τον αθλητισμό και το βόλεϊ.

Καλό ταξίδι Ασημάκη».