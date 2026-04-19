Ελλάδα

Πύργος: Τροχαίο με σύγκρουση δύο αυτοκινήτων και το ένα να καταλήγει αναποδογυρισμένο

Τροχαίο στον Πύργο Ηλείας

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στον Πύργο Ηλείας την Κυριακή (19.04.2026). Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά κοντά στη διασταύρωση με των οδών Αλφειού και Ποσειδώνος.

Από το σοβαρό τροχαίο που έγινε στο ύψος πρατηρίου καυσίμων στον Πύργο, το ένα από τα δύο αυτοκίνητα ανατράπηκε και «προσγειώθηκε» πάνω στο πεζοδρόμιο…

Όπως αναφέρει το iliaenimerosi.gr, ο θόρυβος από τη σφοδρότατη σύγκρουση των δύο οχημάτων ήταν τόσο δυνατός που έβγαλε έξω από τα σπίτια τους κατοίκους της οδού Αλφειού.

Το ατύχημα συνέβη όταν ένα ΙΧ κόκκινου χρώματος που επιχείρησε να «μπει» στην Αλφειού συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ μαύρου χρώματος που ερχόταν από Πύργο.

Από την πρόσκρουση, το δεύτερο ΙΧ βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε πάνω στο πεζοδρόμιο αφού προσέκρουσε και σε στύλο στάσης του ΚΤΕΛ.

Ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να βγει από το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο. Ωστόσο, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε – για προληπτικούς, κυρίως, λόγους- στο νοσοκομείο του Πύργου.

Δεν τραυματίστηκε ούτε ο οδηγός του κόκκινου ΙΧ, εκτός από το σοκ του ατυχήματος.

Η Τροχαία Πύργου διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
287
212
119
109
89
Newsit logo
Newsit logo