Πύργος: Χειροπέδες σε παππού που πήρε τον εγγονό του από το νοσοκομείο – Το παιδί είχε πιει χλωρίνη

Το παιδί υπήρχε φόβος επειδή είχε πιει τη χλωρίνη να υποστεί χημική πνευμονία, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του
Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη ο παππούς ενός δίχρονου αγοριού στον Πύργο Ηλείας, γιατί πήρε το εγγόνι του από το νοσοκομείο, που νοσηλευόταν καθώς είχε πιει χλωρίνη.

Το περιστατικό με τον ανήλικο στην Ηλεία προκάλεσε την άμεση παρέμβαση των αρχών. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά την Τετάρτη (15.04.2026) το απόγευμα στα Λεχαινά, το δίχρονο ήπιε χλωρίνη, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αρχικά στο Πολυιατρείο Λεχαινών και στη συνέχεια με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου, για νοσηλεία.

Έπειτα από λίγες ώρες ο παππούς πήρε, σύμφωνα με την Αστυνομία, από την παιδιατρική του νοσοκομείου τον εγγονό του και αποχώρησε, παρά τις οδηγίες των γιατρών για παραμονή του ανήλικου στο νοσοκομείο. Και αυτό διότι το παιδί υπήρχε φόβος να υποστεί χημική πνευμονία, με αποτέλεσμα να τεθεί η υγεία του σε κίνδυνο.

Σε βάρος του παππού σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

