Ελλάδα

Πυρκαγιά στην Τουρτούγια Λάρισας – Καίει χαμηλή βλάστηση

Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 5 οχήματα, κι ένα ελικόπτερο
Κίνδυνος φωτιάς λόγω καύσωνα
Όχημα της Πυροσβεστικής εν μέσω καύσωνα / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στη Λάρισα σήμερα 21 Αυγούστου 2026, περίπου στις 11:45.

Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, κι ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Τεμπών.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.

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