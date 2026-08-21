Πυρκαγιά στην Τουρτούγια Λάρισας: Οριοθετήθηκε μετά την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Οριοθετημένη είναι πλέον η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα (21/8/2026) το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στη Λάρισα σήμερα 21 Αυγούστου 2026, περίπου στις 11:45.

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Αρχικά κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, κι ένα ελικόπτερο, όμως λίγη ώρα αργότερα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με 38 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικών οχημάτων και εθελοντών και ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν με υδροφόρες ο Δήμος Τεμπών.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.