Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: «Αν ήθελα να σκοτώσω θα τους πυροβολούσα, ήθελα απλά να κάνω ντόρο» είπε ο 89χρονος

Με κυνικό τρόπο, ο ηλικιωμένος «πιστολέρο» του ΕΦΚΑ και του Πρωτοδικείου, περιέγραψε στα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς, το σατανικό σχέδιο που κατέστρωσε.

Ο ηλικιωμένος που πραγματοποίησε την επίθεση στον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι, είπε δεν ήθελε να σκοτώσει, αλλά να κάνει φασαρία για να λύσει το θέμα της σύνταξής του. Μάλιστα αποκάλυψε πως σχεδίαζε και ανάλογο χτύπημα στη Γαλλία καθώς και εκεί είχε κάνει ενέργειες για σύνταξη.

«Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν υπάλληλο. Αν ήθελα να σκοτώσω θα τους πυροβολούσα. Δεν θα πυροβολούσα στο πάτωμα γι’ αυτό ακριβώς και πυροβολούσα κατω και όχι εναντίον τους. Ήθελα απλά να κάνω φασαρία, να κάνω ντόρο, γιατί δεν λύνεται το θέμα μου» είπε ο 89χρονος.

Στις επόμενες γραμμές εξηγεί και τις μετέπειτα κινήσεις του μετά το αιματοκύλισμα που ευτυχώς δεν κατέληξε σε τραγωδία.

«Πήρα ταξί από τον ΕΦΚΑ, γιατί είχε φύγει το ταξί που με πήγε εκεί και πήγα στην Λουκάρεως και μόλις βγήκα από το πρωτοδικείο πήρα απευθείας ταξί και κινήθηκα προς την Πάτρα. Στην αρχή σκέφτηκα να πάω στα ΚΤΕΛ Κηφισού αλλά τελικά πήγα στην Πάτρα. Σκέφτηκα να βγάλω εισιτήριο να πάω Ιταλία. Δεν μπορούσα να βγάλω λεφτά από το ATM και τελικά θα ταξίδευα σήμερα».

Χτύπημα και στη Γαλλία

Η περιγραφή του, στην οποία αποκαλύπτει πως σχεδίαζε και χτύπημα στη Γαλλία καθώς και εκεί είχε κάνει πρσφυγή συγκλονίζει.

«Σκεφτηκα, κάποια στιγμή μήπως πάω και στη Γαλλία επειδή είχα κάνει προσφυγή και δεν με δικαίωσε το δικαστήριο να πυροβολήσω και εκεί στον αέρα μέσα στο ελληνικό τμήμα για να κάνω σαματά. Τελικά ήρθαν οι αστυνομικοί στο ξενοδοχείο και με βρήκαν. Κάποια στιγμή σκέφτηκα να πάω και στο χωριό μου στην Καλαμάτα στην κεντρική πλατεία και εκεί να πάρουν τους αστυνομικούς τηλέφωνο και να έρθουν να με συλλάβουν».