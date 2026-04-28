Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: Η επίθεση που σχεδίαζε ο 89χρονος για 1 χρόνο και η απόδραση στην Ιταλία – Έπαιρνε σύνταξη 2600 δολαρίων από τις ΗΠΑ

Εδώ και ένα χρόνο, φαίνεται πως σχεδίαζε το «ματωμένο» σκηνικό και τη μετέπειτα μεγάλη «απόδραση» στην Ιταλία, ο ηλικιωμένος «πιστολέρο» του ΕΦΚΑ και του Πρωτοδικείου.

Ο υπερήλικας, όπως είπε στους αστυνομικούς, είχε πάρει την απόφαση για το αιματοκύλισμα, καθώς δεν μπορούσε να βγάλει σύνταξη στην Ελλάδα. Βέβαια, όπως προέκυψε απο την αστυνομική έρευνα, ο ηλικιωμένος «εισβολέας» του ΕΦΚΑ λάμβανε παράλληλα, δυο συντάξεις απο την Γερμανία όπου δούλευε αλλα και απο τις ΗΠΑ (απο το Σικάγο μάλιστα ελάμβανε μηνιαίως 2600 δολάρια) και το γεγονός, οτι δεν μπορούσε να λαμβάνει χρήματα και απο τη χώρα μας, τον είχε εξοργίσει.

Έτσι, πριν ένα χρόνο, έβγαλε νέα αστυνομική ταυτότητα φροντίζοντας παράλληλα να ανανεώσει και το διαβατήριο του έτσι ώστε μετά το κακό που σχεδίαζε να κάνει σε βάρος αθώων ανθρώπων, για να πάρει εκδίκηση, να την «κοπανήσει».

Τον «κάρφωσε» ο ταξιτζής

Στην τελική φάση του σχεδίου του πέρασε πριν απο δυο ημέρες. Απο ένα κατάστημα ψιλικών κοντά στο σπίτι του, ναύλωσε ένα ταξί για να τον πάει απο τα Κάτω Πατήσια, στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, στη συνέχεια στα δικαστήρια της οδού Λουκάρεως και απο εκεί στην Πάτρα.

Έτσι, λίγο πριν τις 10:30 κατέβηκε απο το ταξί, έχοντας στην καπαρντίνα κρυμμένα την καραμπίνα και το πιστόλι και αφήνοντας στο όχημα μια τσάντα με κάποια προσωπικά πράγματα που είχε μαζί του.

Ο οδηγός όμως, επειδή δεν μπορούσε να σταθμεύσει για ώρα στο σημείο, όταν διαπίστωσε οτι δεν επιστρέφει, αποχώρησε. Μόλις πληροφορήθηκε για την επίθεση του υπερήλικα, τηλεφώνησε στην Αστυνομία και είπε όλα όσα γνώριζε.

Έτσι, οι αστυνομικοί, άρχισαν να «χτενίζουν» την Πάτρα, προκειμένου να τον εντοπίσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Το ταξίδι στην Ιταλία

Στον 89χρονο, είχε γίνει εμμονή την τελευταία δεκαετία, το γεγονός οτι δεν έβγαζε σύνταξη απο το ελληνικό κράτος. Δεν μπορούσε με τίποτα να αποδεχθεί αυτή την κατάσταση και θεωρούσε συνυπεύθυνη και την ελληνική Δικαιοσύνη.

Το 2018 δε, είχε επισκεφθεί και πάλι το Πρωτοδικείο, συναντήθηκε με δικαστικό λειτουργό και όταν δεν πήρε τις απαντήσεις που ήθελε, άφησε πάνω στο γραφείο τέσσερις σφαίρες και απομακρύνθηκε.

Τότε, είχε συλληφθεί και είχε οδηγηθεί για νοσηλεία σε δημόσιο ψυχιατρικό κατάστημα. Τον τελευταίο χρόνο, είχε πάρει την απόφαση να φύγει μια για πάντα απο τη χώρα.

Πριν αποδράσει όμως, ήθελε να πάρει εκδίκηση, όπως του είχε καρφωθεί στο μυαλό του και να κάνει κακό. Συνυπεύθυνους θεωρούσε τον ΕΦΚΑ και τη Δικαιοσύνη. Σύμφωνα με το αρρωστημένο σχέδιο του αφού πυροβολούσε τα θύματά του, θα πήγαινε στην Πάτρα, θα διανυκτέρευε και στη συνέχεια θα έφευγε στην Ιταλία.

Έτσι αστυνομικοί, «χτένισαν» όλα τα σημεία που βρισκόταν κοντά στα ΚΤΕΛ και τα ξενοδοχεία και σε ένα απο αυτά, όταν ρώτησαν τους υπαλλήλους αν τον έχουν δει και τους είπαν οτι πριν λίγη ώρα, εμφανίστηκε και έκλεισε δωμάτιο, έκαναν έφοδο και του πέρασαν χειροπέδες